Le mercato du PSG bouleversé, Luis Campos fonce !

La saison est terminée pour Presnel Kimpembe, qui n'est même pas certain de revenir à temps pour la prochaine. Luis Campos a décidé d'agir pour renforcer le PSG en défense, malgré l'arrivée annoncée de Milan Skriniar.

Considéré comme l’un des maitres du marché des transferts après ses passages réussis à Monaco puis à Lille, Luis Campos a changé de dimension en signant au PSG. S’il avait déjà délivré ses conseils à de grands clubs européens comme le Real Madrid par le passé, il a désormais la responsabilité du recrutement mais aussi des départs. Pour le moment, ses choix sont contestés et l’apport des recrues n’est pas satisfaisant. Au milieu de terrain, la perle rare n’a pas été trouvée même si Fabian Ruiz redonne espoir après son gros match au Vélodrome face à l’OM. Mais en défense, le fiasco est total avec l’échec du recrutement d’un arrière central, ce qu’avait pourtant demandé Christophe Galtier dès le début de la saison. Milan Skriniar n’est pas venu non plus cet hiver, ce qui a fait grincer des dents. En conséquence, le PSG se retrouve trop juste en défense, surtout avec la blessure de Presnel Kimpembe.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille face à l’OM, l’international français ne reviendra pas cette saison, et doit même observer une période sans compétition de six mois s’il veut revenir sans prendre le risque d’une rechute. De quoi bouleverser les plans du mercato parisien. Car Kimpembe avait fait d’une prolongation sa priorité, mettant même la pression sur ses dirigeants avant de se blesser une première fois à l’automne et de manquer donc la Coupe du monde. Avec l’arrivée de Milan Skriniar et la situation incertaine de Sergio Ramos, Luis Campos est un peu perdu. Mais selon Le Parisien, il a néanmoins activé son réseau pour recruter un nouveau défenseur central l’été prochain.

Enfin une bonne pioche pour Luis Campos ?

Outre Milan Skriniar, présenté à juste titre comme une valeur sure en Europe, le dirigeant du PSG se dirige vers la péninsule ibérique, comme il en a souvent l’habitude. Le journal francilien souligne que, pour remplacer Presnel Kimpembe, le club de la capitale va se diriger vers deux joueurs en priorité. Il s’agit de Pau Torres, solide rempart de Villarreal qui apparait souvent avec la sélection espagnole. A 26 ans, le défenseur d’1,91 m a l’avantage d’être gaucher, et sera à un an de la fin de son contrat en juin prochain. Jusqu’à présent, cela n’empêchait pas Villarreal de réclamer 50 millions d’euros pour le laisser partir, mais sans prolongation, cette somme va être revue à la baisse inévitablement.

Il faudra de toute façon débourser un gros montant pour parvenir à faire venir un défenseur central, puisque l’autre cible se nomme Gonçalo Inacio, grand espoir du football portugais. L’arrière du Sporting Portugal s’est fait remarquer cette saison en Ligue des Champions, et possède à 21 ans un profil qui fait saliver Luis Campos. Comme d’habitude avec les clubs lusitaniens, la mise à prix approche déjà les 30 millions d’euros avec une clause libératoire à 45 ME. Mais jusqu’à présent, Luis Campos n’a eu aucun mal à convaincre les dirigeants du PSG de miser gros quand il fallait recruter au Portugal ou en Espagne.