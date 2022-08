Le mercato du PSG bloqué, Newcastle en sauveur

Dans : PSG.

Incapable de finaliser des départs rémunérateurs, le PSG peine à boucler les dernières arrivées de son mercato. Newcastle peut tout arranger en recrutant Julian Draxler.

Toujours autant en difficulté quand il s’agit de vendre des joueurs qui ne font plus partie des plans, le PSG a beaucoup de mal à finaliser le départ des indésirables. Pesant lorsque Luis Campos a besoin de finaliser des ventes pour boucler des recrues. Le loft ne fait pas forcément un effet du tonnerre, car les joueurs savent bien qu’à la fin du mercato, le 1er septembre, ils réintégreront l’effectif parisien et pourront même postuler à du temps de jeu en fonction des absences. Néanmoins, Luis Campos se démène pour dégraisser le mammouth, et rêve de voir un club confirmer son intérêt pour Julian Draxler. L’Allemand, qui avait prolongé à la surprise générale en mai 2021, ce qui l’emmenait jusqu’en juin 2024. Depuis, l’ancien de Wolfsburg traverse les saisons sans peser sur le jeu parisien, et son départ est vivement demandé.

Draxler, l'homme qu'il faut pour Newcastle

Selon Football Insider, Newcastle s’est positionné sur le sujet, et a été même poussé à prendre l’Allemand par le consultant Paul Robison, ancien gardien de but de l’équipe d’Angleterre. « Draxler donnerait à Newcastle quelque chose de différent. Il est très doué ballon au pied. Il peut faire des différences et marquer des buts. Il y aurait un pas en avant fait dans la qualité de l’équipe. Il doit avoir un très bon agent, car chaque été il est annoncé dans un club de Premier League », a livré l’ancien dernier rempart de plusieurs formations de Premier League, et pour qui les Magpies seraient inspirés de saisir l’occasion. Toutefois, et cela explique pourquoi il est souvent annoncé sur le départ mais ne quitte jamais Paris, le PSG se montre gourmand et réclamerait 20 à 30 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. Une somme respectable pour un joueur de 28 ans qui ne joue quasiment plus, même s’il a en effet le profil pour rendre des services à des formations ambitieuses comme Newcastle.