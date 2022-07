Le mercato à la carte, c'est fini au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG a décidé de s’attaquer à un éternel problème à bras le corps, en poussant très fort les indésirables vers la sortie à un mois de la fin du mercato.

Depuis son retour du Japon, Christophe Galtier a mis en place une stratégie musclée pour pousser les indésirables vers la sortie. Plusieurs joueurs se sont vus indiquer qu’ils n’avaient plus le droit de s’entrainer le matin avec le groupe professionnel du Paris SG. Désarmais, pour les éléments qui n’auront pas ou peu de temps de jeu cette saison, un autre groupe a été créé et il s’entraine l’après-midi, sous le regard de Régis Beunardeau, technicien qui oeuvre avec les moins de 19 ans du Paris SG. Le club de la capitale a bien pris les précautions juridiques nécessaires pour ne pas se mettre en faute, et offre aux joueurs du groupe 2 les mêmes conditions de travail que le groupe 1. Le groupe principal se voit ainsi restreint à un peu plus de 20 éléments, tandis que le groupe 2 ne cesse de s’étoffer. Avec l’arrivée de Nordi Mukiele, Thilo Kehrer l’a par exemple rejoint, retrouvant ainsi Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou Georginio Wijnaldum.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Tous sont invités à se trouver une porte de sortie, et cette mise à l’écart leur fait comprendre que la saison pourrait être très longue si cela ne devait pas évoluer positivement. Et dans les prochains jours, après le Trophée des Champions, L’Equipe précise que des joueurs comme Mauro Icardi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont bien partis pour descendre d’un cran. Le coup de balai peut même aller plus loin si jamais Luis Campos venait à faire le forcing pour faire partir Leandro Paredes ou Danilo Pereira, même si pour l’instant, l’Argentin et le Portugais sont encore à l’abri. C’est donc un véritable bras de fer qui se joue dans le prochain mois, car des joueurs comme Ander Herrera sont persuadés qu’ils retrouveront le groupe 1 après le mercato, surtout s’il venait y avoir des blessures ou suspensions mettant le groupe de Christophe Galtier en sous-effectif. Chacun défend donc son bifteck, même s’il ne sera pas facile de faire partir les indésirables, étant donné le salaire royal qu’offre le PSG sur plusieurs années bien souvent.