Le ménage est fait, un problème majeur du PSG enfin réglé ?

Par Corentin Facy

Selon les informations obtenues par Le Parisien, Mauricio Pochettino va procéder à des changements au sein du staff du PSG.

Depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino se plaint de tiraillements de plus en plus importants en interne au Paris Saint-Germain. L’entraîneur argentin regrette le manque de fluidité dans les relations entre le staff technique dont il est le responsable et la cellule « performance » du club. Dans son édition du jour, Le Parisien s’attarde sur ce sujet et dévoile que Mauricio Pochettino trouve que le processus du retour à la compétition des joueurs blessés « n’est pas le bon ». Concrètement, le coach du PSG doit attendre l’aval du responsable de la cellule performance pour récupérer un joueur blessé et l’aligner en match officiel. Or, l’ancien manager de Tottenham « a souvent regretté que le temps soit trop long entre la rémission du footballeur et l’accord de la performance » selon le quotidien francilien.

Pochettino réorganise son staff au PSG

Nous souhaitons un joyeux 5⃣0⃣e anniversaire à notre entraîneur 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐨 ! 🎂❤️💙 pic.twitter.com/AEJZKTvSFw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 2, 2022

C’est ainsi que Mauricio Pochettino, avec l’autorisation de sa direction, va procéder à des changements au sein du staff technique et médical du Paris Saint-Germain. Actuel directeur de la cellule performance du club, Gian Nicola Bisciotti va être transféré sur un autre poste au PSG et ne sera plus en lien direct avec l’équipe professionnelle dirigée par Mauricio Pochettino. C’est Nicolas Mayer, un fidèle de l’entraîneur du PSG et qui est actuellement préparateur physique dans le staff de l’argentin, qui va remplacer Gian Nicola Bisciotti à la tête de la cellule performance. Ce changement a pour but de fluidifier les relations dans le staff du PSG et surtout de mieux gérer les retours des joueurs blessés afin d’éviter des rechutes, comme cela a trop souvent été le cas depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain. « Cette réorganisation n’est pas censée toucher le staff médical défendu par le coach argentin » explique par ailleurs le journal, alors que les médecins du PSG sont souvent critiqués notamment pour leur gestion d’un certain Sergio Ramos…