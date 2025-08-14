Le héros du PSG fait une grande annonce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est allé chercher la victoire contre Tottenham grâce à son banc de touche, et le héros du soir en a profité pour faire une grande annonce dans la joie de la victoire.

Le front tout rouge. Gonçalo Ramos a mis tout ce qu’il avait sur le centre d’Ousmane Dembélé pour égaliser au bout des arrêts de jeu contre Tottenham, ce mercredi soir à Udine. Le Portugais a repris de plein fouet le centre très appuyé de son coéquipier et a fait le travail du parfait joker offensif avec ce but sur quasiment son premier ballon touché. Un rendement maximal, avec un tir au but transformé dans la foulée, qui peut clairement faire dire que sans lui le PSG attendrait probablement encore pour pouvoir soulever sa première SuperCoupe d’Europe.

Gonçalo Ramos lâche une grosse info en zone mixte

Ce statut si particulier d’éternel remplaçant dans les grands matchs, qui n’a que quelques minutes pour se montrer, peut forcément décevoir l’ancien transfuge du Benfica Lisbonne qui n’était pas forcément venu pour ça quand il a signé au PSG en 2023. Mais le Portugais ne se plaint pas, et il a profité des micros tendus et de ce statut de héros de la soirée pour mettre les choses au clair sur son avenir. « Mon entrée ? Je suis prêt quand l’équipe a besoin de moi. Quand je reçois la balle comme ça, je marque », a lancé Gonçalo Ramos, avant de réponse au micro à la question de savoir s’il restait au PSG cette saison. « Oui, je confirme que je reste cette saison », a livré le « supersub » du club de la capitale, qui a été félicité par Luis Enrique pour son entrée en jeu plein de patience pour attendre le bon moment, et de détermination pour convertir sa seule occasion.

Une réussite qui démontre que le PSG a toujours sa bonne étoile avec lui, ce qui semblait presque impossible à imaginer après les 85 premières minutes de ce match contre Tottenham où les Spurs semblaient en totale maitrise. Mais, si fort la saison passée avec son 11 de départ immuable ou presque, le PSG a cette fois-ci réussi à s’imposer avec son banc de touche, à l’image du but de Kang-In Lee.