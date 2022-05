Le futur entraineur du PSG ? Le Prince Harry décidera

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2023, Mauricio Pochettino n'est pas certain de rester sur le banc du Paris Saint-Germain cet été. Pour lui succéder, le nom d'Antonio Conte a été avancé. Mais l'ancien joueur emblématique de la Juve attend d'avoir plus de visibilité à Tottenham pour décider de son avenir.

Si le PSG a récupéré le titre de champion de France de Ligue 1, il est néanmoins sur le point de boucler une saison très contrastée. Le club de la capitale a été sorti prématurément de la Ligue des champions comme de la Coupe de France. Son trio magique Neymar - Messi - Mbappé n'a que trop rarement brillé ensemble. De quoi sceller le sort du coach, Mauricio Pochettino ? L'Argentin semble décidé à rester mais Paris, lui, est ouvert à tout. Si le nom de Zinédine Zidane avait fait fantasmer pas mal de supporters il y a quelques semaines, c'est désormais Antonio Conte qui fait figure de favori. L'actuel entraîneur de Tottenham est focalisé sur le sprint final avec les Spurs. Puis, il tranchera sur son futur, en fonction des garanties apportées ou non par ses dirigeants.

Harry Kane va-t-il envoyer Conte au PSG, malgré lui ?

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, dans sa chronique pour Caughtoffside, Antonio Conte pourrait lier son avenir à celui de son attaquant Harry Kane. Le buteur international anglais de 28 ans, surnomme le Prince Harry, s'est montré plus efficace en sélection (14 réalisations) qu'en Premier League (13) cette saison. Qu'à cela ne tienne, il reste un élément majeur de la ligne offensive des Spurs, au même titre que le Coréen Son (20 buts en Championnat).

Notre confrère explique que dans un premier temps, Antonio Conte souhaite qualifier Tottenham pour la prochaine Ligue des champions. Dans la foulée, il aimerait avoir des garanties concernant le prochain mercato estival, dans le sens des arrivées, mais aussi des départs. Harry Kane, évoqué de longue date à Manchester United, pourrait aller renforcer les Red Devils. Ces derniers, qui ont vu le voisin et rival City enrôler Erling Haaland, pourraient vite passer à l'action. Dépourvu de son joueur majeur, Conte pourrait alors aller voir ailleurs, et ainsi se montrer beaucoup plus réceptif avec le Paris Saint-Germain qu'il ne l'est actuellement. À suivre de près.