Al-Khelaïfi prépare son départ du PSG

Un journaliste français qui suit de près la famille royale du Qatar l'affirme, Nasser Al-Khelaïfi est pour la première fois en 11 ans pressenti pour prendre du recul au sein du PSG, dont il est désormais le président emblématique.

Mais que se passe-t-il au Paris Saint-Germain en plein milieu de cette trêve internationale ? Alors que les joueurs sont en vacances et que tout les regards sont tournés vers le Qatar pour la Coupe du monde, il se trame des choses en coulisses. Guère habitué à commenter les rumeurs sur le compte de son club, qui est l’unique propriété de QSI et donc de l’Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a pourtant pris la parole pour confirmer qu’il était à l’écoute d’éventuels investisseurs pour ouvrir le capital du club parisien. Un actionnaire minoritaire qui participerait financièrement avec une grosse part, mais qui n’aurait pas son mot à dire dans la direction du Paris SG. Ce serait tout de même un gros changement mais Nasser Al-Khelaïfi n’y est pas opposé. « Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », a confié le dirigeant qatari, un peu à la surprise générale. Mais le Qatar a besoin d'argent après avoir dépensé des milliards sans trop regarder pendant la Coupe du monde, et réaliser une très bonne affaire en vendant une petite partie du PSG pourrait aussi démontrer que les investissements de l'Emir ne sont pas que des puits sans fond.

La famille royale lâche ses infos

Qatar-PSG: Nasser al-Khaleifi le patron du club qatarien pourrait prendre du recul après la Coupe du monde, selon une source familière de l'émirat. D'autres personnes pourraient venir auprès de lui à la direction du PSG. "Une façon d'être moins exposé", selon cette source. pic.twitter.com/q01Py4d91H — Georges Malbrunot (@Malbrunot) November 22, 2022

Mais ce ne serait pas la seule surprise envisagée pour le président parisien, en place depuis le rachat du club par QSI en 2011. Plus d’une décennie après son arrivée, l’idée de passer la main est visiblement pour la première fois évoquée. « Nasser al-Khaleifi le patron du club qatarien pourrait prendre du recul après la Coupe du monde, selon une source familière de l'émirat. D'autres personnes pourraient venir auprès de lui à la direction du PSG. "Une façon d'être moins exposé", selon cette source », explique ainsi Georges Malbrunot, qui n’est pas n’importe quel informateur à ce sujet. Le journaliste au Figaro est spécialiste du Moyen-Orient et compte déjà un ouvrage sur les « secrets du Qatar » à son actif. Il précise ensuite son information en expliquant que les dernières révélations au sujet de Nasser Al-Khelaïfi qui se retrouve au coeur de plusieurs affaires ces derniers mois, ont probablement incité tout le monde à la réflexion sur son avenir.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a pour le moment toujours été conforté par l’Emir dans ses fonctions. La satisfaction du propriétaire du club est toujours sa seule préoccupation, et jusqu’à présent, il a tout le temps oeuvré pour réussir à ce niveau. Malgré les résultats qui ne sont pas à la hauteur des investissements réalisés, la valeur du PSG a augmenté de manière considérable depuis le rachat, et est désormais l’un des clubs les plus riches de la planète. Le dirigeant qatari a aussi réussi à se placer à très haut niveau dans toutes les instances, que ce soit la Ligue ou le conseil des clubs européens de l’UEFA. Un pouvoir qui lui permet aussi d’être considéré comme le visage du PSG depuis des années, mais qui serait donc possiblement remis en cause dans les mois à venir. Un changement serait en tout cas envisagé pour cet hiver.