Le contrat de Mbappé inquiète le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le PSG a réussi à doubler le Real Madrid cet été en prolongeant Kylian Mbappé, le contrat de l'attaquant français attire les foudres du fair-play financier au club de la capitale.

Récemment, Le Parisien a dévoilé le présumé fructueux contrat de Kylian Mbappé, signé en mai dernier avec le PSG. Un contrat pouvant rapporter plus de 600 millions d'euros au joueur de 23 ans s'il va au bout de son aventure parisienne, soit jusqu'en juin 2025. Forcément, avec de telles dépenses, Paris retourne dans le viseur du fair-play financier. Alors que le PSG a déjà été condamné à payer une amende de 10 millions d'euros pour non-respect des règles érigées par l'instance européenne, le journal As affirme que la masse salariale de Paris était de 600 millions d'euros la saison passée, et que malgré les départs de plusieurs joueurs (Paredes, Di Maria, Herrera, Gueye, Kurzawa, Diallo) cette masse va inévitablement augmenter avec le contrat XXL de la star parisienne.

Le contrat de Mbappé plombe les finances du PSG

À la fin de l'exercice 2021/2022, les comptes du PSG ont pris un sacré coup. Les pertes ont été évaluées à 350 millions, contre 224 millions pour la saison 2020/2021. Des chiffres qui remettent en cause la gestion économique de Nasser Al-Khelaïfi et de la direction parisienne. Si Paris a économisé 50 millions grâce aux ventes de certains joueurs durant le mercato estival, le bilan est loin d'être positif et pourrait être étudié par le fair-play financier en vue d'une nouvelle sanction financière, voire sportive. Le club de la capitale a encore une amende de 55 millions d'euros à régler, qui est actuellement en attente et qui pourrait s'abattre sur le club si des fonds ne sont pas trouvés lors des prochaines périodes de marché des transferts. Le PSG a réussi à conserver Kylian Mbappé, mais son salaire est si important qu'il déséquilibre complètement les finances de Paris. Et si l'UEFA n'est pour le moment pas trop vindicative avec un club qui a soutenu l'instance lors de la tempête de la Super League en 2021, il ne pourra pas y avoir éternellement de miracles si le PSG voit sa masse salariale complètement exploser, sans que les revenus ne suivent la même dynamique.