Le Bayern pousse, Barcola va rencontrer le PSG

Priorité du Bayern Munich, Bradley Barcola ne quittera sans doute pas le Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale s’oppose catégoriquement au départ de son ailier et s’apprête à entamer des discussions avec son entourage en vue d’une prolongation de contrat.

Le Paris Saint-Germain ne peut pas se montrer plus clair. Face au vif intérêt du Bayern Munich, qui a fait de Bradley Barcola sa priorité, le champion d’Europe a fermé la porte à double tour. Le président Nasser Al-Khelaïfi a lui-même annoncé aux Bavarois qu’un transfert du Français n’était pas d’actualité. Et au cas où le message était mal passé, Luis Enrique a repris le discours de son supérieur en conférence de presse vendredi.

Barcola prêt à prolonger

« Qui sait ce qui peut se passer au mercato ? Il est évident que nous aimons le fait que nos joueurs plaisent aux autres équipes, a répondu l’entraîneur parisien. Mais nous avons fait des paris sur de jeunes joueurs, certains d'entre eux sont Français. Barcola a été déterminant et décisif tout au long de la saison. Il a été très critiqué pendant sa deuxième saison à Paris et les autres jeunes aussi. C'est un processus de progression individuelle. J'espère vraiment qu'il restera de nombreuses années à Paris et je crois que c'est ce qu'il veut. Je n'ai aucun doute à ce sujet. »

🚨❤️💙 Paris Saint-Germain and Bradley Barcola’s camp will discuss new contract soon, plan clear since May.



Luis Enrique confirme ainsi l’information selon laquelle Bradley Barcola n’envisage pas non plus une séparation cet été. Son temps de jeu diminué par l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver et par l’explosion de Désiré Doué ne l’incite pas à aller voir ailleurs. Au contraire, l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 pourrait prolonger. Le journaliste Fabrizio Romano révèle que le Paris Saint-Germain et l’entourage de l’ancien Lyonnais vont bientôt entamer des négociations. Avec une probable revalorisation salariale, l’international tricolore sera récompensé pour ses performances et fermera définitivement la porte au Bayern Munich.