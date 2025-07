Le Barça et le Bayern arrivent, le PSG explose de rire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a vu le FC Barcelone et le Bayern Munich venir aux renseignements pour recruter Joao Neves. La réponse du joueur comme du club francilien est limpide.

Il est peut-être le joueur qui symbolise le mieux l’état d’esprit du PSG. Avec son pressing constant, sa façon de harceler les adverses et de se projeter vers l’avant, Joao Neves a réalisé une saison complète et convaincante avec le champion d’Europe. Luis Enrique ne l’a jamais sorti de son onze de départ, et tout juste a-t-il profité de sa jeunesse et de sa docilité pour l’essayer au poste d’arrière droit dans les rares matchs où Achraf Hakimi a soufflé. Cette saison complète de Joao Neves a donné des idées à deux clubs européens, qui ont bien envie de réaliser une première approche, ne serait-ce que pour préparer le terrain en vue d’une future attaque. Ces deux clubs, ce sont le FC Barcelone et le Bayern Munich selon le compte PSG Inside Actus.

Le PSG ne discutera même pas

Sans surprise, le Paris SG n’écoutera même pas les propositions et rappellera qu’il n’a jamais vendu un joueur contre son gré depuis l’arrivée de QSI à la tête du club. Et cela ne va pas commencer avec le jeune portugais, qui a terminé sa saison sur une sale note avec son carton rouge contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs.

« Alors que s’achève la saison la plus inoubliable de notre histoire, je tiens à adresser un immense Merci à toute la famille du Paris Saint-Germain. (…)

Grâce à notre esprit collectif, en nous battant chaque jour pour le Club et les uns pour les autres, cette saison restera… pic.twitter.com/u1i9dAeqC4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2025

Du côté du joueur, la position est exactement la même et il serait impensable de changer d’air alors qu’il est titulaire, que Luis Enrique lui fait confiance et qu’il gagne des titres majeurs. Il n’est donc même pas question de prix et le PSG se veut totalement serein dans ce dossier qui lui permet simplement de constater que ses meilleurs éléments font saliver des grands clubs européens, probablement jaloux de voir autant de talents et de jeunesse dans l’effectif du champion de France.

Cela peut se comprendre, mais un an après son arrivée de Benfica, Joao Neves est déjà l’un des chouchous des supporters du PSG. Et sa dernière prise de parole pour clore la saison démontre qu’il est bien conscient de sa cote d’amour élevée. « Déçu de ne pas rentrer avec un nouveau trophée, mais fier de notre parcours et de notre saison. Merci à vous pour le soutien. Allez Paris », a lancé le Portugais, acheté 60 millions d’euros il y a un an, et qui vaut désormais entre 80 et 100 millions d’euros selon les sites spécialisés.