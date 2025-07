Le Barça écoeuré par deux joueurs du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rend jaloux les plus grandes formations d'Europe avec autant de joueurs de talents à la disposition de Luis Enrique. Le FC Barcelone bave notamment devant les deux latéraux parisiens.

Absent de la Coupe du monde des clubs, le FC Barcelone a donné de longues vacances à ses joueurs pour leur permettre de souffler et de mieux repartir courant juillet pour la reprise de la saison 2025-2026. Hansi Flick a conquis tout le monde en Catalogne, avec les victoires de prestige contre le Real Madrid, les titres conquis, et même l’espoir de reconquérir la Ligue des Champions à l’avenir. Pour cela, il faudra inévitablement compter sur le PSG pour les années à venir tant le club parisien a impressionné cette saison. Il faut dire que la formation de Luis Enrique ne manque pas de talent, à tel point que le Barça jalouse clairement l’effectif parisien.

Le PSG a mis les barbelés au mercato

Selon les informations de Xavier Bosch, éditorialiste pour Mundo Deportivo, l’entraineur allemand du FC Barcelone suit forcément la Coupe du monde des clubs, et se rend compte que l’une des forces vives du PSG, est la puissance, l’endurance et l’apport offensif de ses latéraux que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Hansi Flick aimerait désormais voir son club trouver les perles rares à ce poste, ce que ne sont pas Jules Koundé et Alejandro Baldé, en dépit de leurs qualités indéniables.

Une amélioration de l’effectif obligatoire pour permettre au Barça de rivaliser avec le PSG dans les mois à venir. Seule certitude du côté catalan, il sera impossible d’aller chercher les deux joueurs parisiens au mercato, Paris n’ayant aucune intention d’envisager une vente de deux éléments incontournables et qui possèdent des contrats longue durée dans la capitale française. Ce dont peuvent se réjouir les fans du Paris SG qui savent bien que, cette saison en Ligue des Champions, le Portugais et le Marocain ont eu une importance capitale dans le succès final du PSG.