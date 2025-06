LdC ‍: Sept joueurs du PSG dans l'équipe-type, Dembélé et Doué titrés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, au lendemain de la finale de la Ligue des champions gagnée par le PSG, l'UEFA a communiqué l'équipe-type de la saison de LdC, ainsi que le meilleur joueur et le meilleur jeune. Le Paris Saint-Germain s'est taillé la part du lion.

Le groupe d'observateurs désignés par l'UEFA a dévoilé le résultat de son scrutin après toute la saison de Ligue des champions, permettant au PSG de sortir encore grand gagnant. En effet, dans l'équipe-type, on trouve sept joueurs du Paris Saint-Germain : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Doué et Dembélé sont dans cette équipe, complétée par Bastoni, Rice, Raphinha et Yamal.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Sur le plan individuel, Ousmane Dembélé a été nommé joueur de la saison, et Désiré Doué, meilleur jeune de la saison de la Ligue des champions. De quoi laisser rêver à un Ballon d'Or pour un joueur du Paris Saint-Germain en septembre prochain.