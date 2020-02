LdC : Mbappé résiste au phénomène Haaland, pas Benzema

Dans : PSG.

Auteur d’un doublé avec le Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain cette semaine (2-1), Erling Haaland affole les statistiques.

Pour autant, l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund n’était pas pleinement satisfait de son match contre le PSG mardi soir au coup de sifflet final. « Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, vous l'avez vu aujourd'hui. Je dois continuer à travailler dur. Il faut qu'on continue, je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut travailler dur et continuer notre chemin. Je ne réfléchis pas beaucoup. Je profite de l'instant et c'est super, vous vivez pour ce genre de moments. C'est fantastique » expliquait l’ancien attaquant du Red Bull Salzbourg, qui a atteint la barre des 10 buts en Ligue des Champions grâce à son doublé contre le PSG.

Un total de but qu’il a atteint à l’âge de 19 ans et 6 mois. C’est mieux que Karim Benzema puisque l’attaquant du Real Madrid, qui totalise à ce jour 64 buts en Ligue des Champions, avait attendu d’avoir 20 ans et 10 mois sous le maillot de l’Olympique Lyonnais pour inscrire 10 buts. S’il continue sur cette lancée, Erling Haaland peut assurément ambitionner de rejoindre un jour l’attaquant du Real Madrid. En revanche, le dragster du Borussia Dortmund n’a pas fait mieux que le phénomène Kylian Mbappé puisque l’international français du PSG avait inscrit 10 buts en Ligue des Champions à seulement 18 ans et 11 mois, contre 19 ans et 6 mois pour Erling Haaland. Des chiffres qui sont tout de même très évocateurs et qui confirment l’impression laissée sur le terrain par le n°17 du Borussia Dortmund, lequel représentera sans aucun doute la menace n°1 du BVB pour le PSG au match retour au Parc des Princes.