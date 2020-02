PSG : Haaland analyse son match et ridiculise encore Paris

Dans : PSG.

Double buteur mardi soir, Erling Haaland a martyrisé la défense du Paris Saint-Germain. Pourtant, l’avant-centre du Borussia Dortmund n’est pas totalement satisfait de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Alors que l’on s’attendait à voir les stars du Paris Saint-Germain en action, Erling Haaland leur a clairement volé la vedette. L’attaquant du Borussia Dortmund a dominé ses adversaires, à commencer par le défenseur central Thiago Silva qui n’a jamais été en mesure de le neutraliser. Une performance bonifiée par ses deux buts inscrits. On pouvait penser que cette prestation ferait le bonheur du Norvégien, mais c’est mal le connaître.

« Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, vous l'avez vu aujourd'hui, a analysé Haaland juste après le coup de sifflet final. Je dois continuer à travailler dur. Il faut qu'on continue, je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut travailler dur et continuer notre chemin. » Pour un jeune joueur de 19 ans, l’avant-centre se montre perfectionniste. Cela ne l’empêche pas de savourer sa frappe dans la lucarne de Keylor Navas.

Haaland pense déjà au retour

« Je ne réfléchis pas beaucoup, a-t-il raconté. Je profite de l'instant et c'est super, vous vivez pour ce genre de moments. C'est fantastique ! On a concédé un but alors que nous n'aurions pas dû. C'est comme ça. On doit s'améliorer et nous verrons ce qu'il se passera au match retour. » On comprend que le double buteur a bien l’intention de récidiver à Paris, même s’il refuse de dire combien de buts il espère marquer au Parc des Princes. « Nous verrons bien. Je dois continuer à travailler dur et à progresser », a-t-il simplement répété.