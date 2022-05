Lâcher une bombe ou pas, Kylian Mbappé a choisi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que ses coéquipiers du PSG sont partis au Qatar pour une opération de communication, Kylian Mbappé a, lui, rendez-vous aux trophées UNFP. Sa prise de parole est très attendue.

Sauf énorme, et mauvaise, surprise, l’attaquant français du Paris Saint-Germain recevra ce dimanche le trophée du meilleur joueur de la saison de Ligue 1 à l’occasion des trophées UNFP qui sont organisés dans la capitale et seront diffusés sur Prime Vidéo et la chaîne L’Equipe. Pour Kylian Mbappé, il s’agira d’un hat-trick, puisqu’il a reste sur deux victoires dans ce prix du meilleur footballeur de l’année en Ligue 1, et forcément il a tout fait pour ne pas manquer ce rendez-vous. Nasser Al-Khelaifi ayant accepté la demande de son joueur, qui prendra ensuite un vol direct vers Doha en compagnie de Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes, eux aussi en lice pour des trophées, Kylian Mbappé va donc s’exprimer en recevant ce prix décerné par les footballeurs professionnels qui évoluent dans notre championnat. Et personne n’a oublié 2019, et l’incroyable discours fait ce soir-là par Mbappé, lequel avait clairement exigé en direct à la télévision des responsabilités aux dirigeants du PSG sous peine de partir ailleurs. Pour 2021, le meilleur buteur de Ligue 1 semble déjà savoir ce qu’il va dire.

Le discours du Roi Mbappé fait trembler le PSG et Madrid

Sans vouloir briser l’attente autour du discours d’un joueur annoncé tour à tour proche de prolonger au PSG ou de signer au Real Madrid, il semble que Kylian Mbappé a retenu la leçon de son speech de 2019. L’Equipe affirme en effet que le joueur de 23 ans sait que sa présence et les propos qu’il tiendra lors de ces trophées UNFP 2021 attirent déjà les médias de toute l’Europe, et il refuse de mettre dans l’ombre l’ensemble de cette cérémonie destinée à célébrer les footballeurs professionnels et pas seulement lui. Il y a trois ans, Mbappé avait totalement effacé le reste des joueurs couronnés et certains n’avaient pas apprécié cette situation. Alors, histoire de ne pas se mettre une nouvelle fois à dos ses collègues de boulot, Kylian Mbappé a décidé de faire soft. « En bon communicant, il ne dira rien de décisif, sauf revirement de tendance qui n’était pas à l’ordre du jour ces dernières heures (…) Ce soir, il ne devrait pas y avoir de fulgurances, au-delà de sa joie et de sa fierté », annonce le quotidien sportif histoire de calmer l’attente autour de ce discours du roi Mbappé.

Mbappé ne fera pas d'annonce avant PSG-Metz

Quoi qu’il en soit, cela ne va pas empêcher la presse espagnole de débarquer en force, deux journalistes d’El Chiringuito étant ainsi annoncés à Paris afin d’assister à la remise des trophées UNFP et d’essayer de faire craquer Kylian Mbappé, ou d’interpréter chaque faits et gestes de l’attaquant du Paris Saint-Germain afin de savoir s’il va signer au Real Madrid. Cependant, il semble de plus en plus certain que l'ancien Monégasque ne dira rien avant le coup de sifflet final du match entre le PSG et le FC Metz samedi prochain au Parc des Princes, et cela même s'il sait probablement déjà ce qu'il va faire. Le suspense va encore durer un peu, mais la fin du feuilleton n'aura pas lieu ce dimanche soir à la télévision.