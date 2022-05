Trophées UNFP : Les meilleurs joueurs de Ligue 1 dévoilés

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La cérémonie des Trophées UNFP aura lieu le dimanche 15 mai prochain. Ce mardi 3 mai 2022 vient d'être dévoilée la liste des nominés pour le meilleur joueur de Ligue 1. Kylian Mbappé part favori d'une liste dans laquelle cinq clubs différents sont représentés.

Comme chaque année, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) organise une cérémonie en fin de saison pour récompenser ses meilleurs représentants. Depuis quelques minutes, on connaît la liste des cinq nominés pour le titre de meilleur joueur du Championnat de France de Ligue 1.

Kylian Mbappé largement favori mais seul joueur du PSG

Popular Opinion :



Ils ont été au-dessus du lot toute la saison en @Ligue1UberEats et ils méritent leur nomination pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021/2022 :



🔴⚪ W.Ben Yedder

🔵🔴 K.Mbappé

🔴🔵 L.Paqueta

🔵⚪ D.Payet

🔴⚫ M.Terrier#TropheesUNFP pic.twitter.com/pI8EJ7Bjdn — UNFP (@UNFP) May 3, 2022

Dans les cinq nommés pour être élu meilleur joueur de Ligue 1 figure bien sûr le meilleur buteur et passeur de Ligue 1, Kylian Mbappé. Le Français sera, pour une fois, le seul joueur du PSG. Pas de Neymar, ni de Lionel Messi. Face à lui, un joueur des deuxième, troisième et quatrième de Ligue 1 sont représentés. Il y aura le Marseillais Dimitri Payet. Le Rennais Martin Terrier et le Monégasque Wissam Ben Yedder, tous deux auteurs de 21 buts cette saison. Enfin, un joueur vient d'un club extérieur au top 5, il s'agit de milieu de l'OL Lucas Paqueta.