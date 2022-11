La très mauvaise surprise de Sergio Rico après PSG-AJA

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sergio Rico a été victime d’un cambriolage à son retour du match entre le PSG et Auxerre dimanche après-midi.

Dimanche à 13 heures, le Paris Saint-Germain a balayé Auxerre pour son dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du monde (5-0). Présent au Parc des Princes pour cette rencontre, Sergio Rico a regagné son domicile situé entre l'avenue Georges V et les Champs-Élysées aux alentours de 15h45. En rentrant chez lui, Sergio Rico a découvert un voleur à son domicile, pris sur le fait accompli et qui a immédiatement tenté de prendre la fuite. Le gardien du Paris Saint-Germain ne s’est pas démonté et a tenté de coincer le cambrioleur mais ce dernier a tout de même réussi à s’échapper, les mains vides. Dans sa fuite, le fauteur de trouble a laissé tomber un sac à dos contenant des effets personnels. Les enquêteurs du premier district de la police judiciaire, en charge de la suite des investigations pour tentative de vol, recherchent toujours le cambrioleur pour le moment.

Sergio Rico a tenté de coincer le cambrioleur

Nul doute que cet épisode regrettable rappellera de mauvais souvenirs à Sergio Rico, lequel avait déjà été victime d’une tentative de vol en janvier 2021. A cette époque, l’ex-gardien du FC Séville vivait du côté de Neuilly-sur-Seine. En ayant déménagé, Sergio Rico pensait avoir gagné de la tranquillité mais finalement, sa nouvelle adresse a été trouvée et un cambrioleur a donc tenté de s’introduire dans sa maison afin de lui voler des effets personnels de valeur. Cette fois, le fauteur de trouble n’a pas réussi son coup mais nul doute que la vigilance sera de mise chez les services de sécurité du PSG dans les semaines à venir après cet incident. Pour rappel la saison dernière, Marquinhos et Angel Di Maria avaient été victimes de cambriolages d’une violence bien supérieure avec séquestration des familles des joueurs pendant un match du Paris Saint-Germain. Un épisode qui avait traumatisé tout le monde à l’époque.