La saison ratée du PSG, Mbappé accusé ?

Par Guillaume Conte

Bien parti pour conserver son titre de champion de France, le PSG n'aura que cela à se mettre sous la dent. Le mercato raté est pointé du doigt, même si un journaliste souligne que l'effort financier consenti pour prolonger Kylian Mbappé a plombé l'économie du club parisien.

Kylian Mbappé lassé par les errements du PSG en Ligue des Champions et désireux de partir plus tôt que prévu dans son contrat, cela n’arrivera pas. Malgré l’humiliation que représente la double élimination en 1/8e de finale de la Ligue des Champions en dépit des sommes colossales investies et des stars recrutées, l’attaquant parisien se donne encore une chance de briller avec son club de coeur. Cet été sera forcément décisif, car le Paris SG va devoir construire plus que jamais autour de Kylian Mbappé, quitte à se séparer de quelques grands noms comme Lionel Messi ou Neymar. C’est encore loin d’être fait, mais l’ancien monégasque a envie d’être au coeur du projet, et ne songe pas une seconde à rejoindre le Real Madrid ou un autre club de premier ordre, cet été.

Les supporters parisiens peuvent être rassurés, Mbappé a encore de grandes ambitions pour le Paris SG, et même pour la France. En effet, malgré la tenu d’un Euro en Allemagne en 2024, le natif de Bondy rêve au moins aussi fort de rapporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Et pour lui, le faire alors qu’il est encore parisien en club, n’est pas négligeable. Cela fait partie des arguments qui rendent impossible tout départ du Paris SG cet été, affirme Jonathan Johnson, journaliste pour Caughoffiside, le site spécialisé sur les transferts.

Le PSG plombé par la prolongation de Mbappé ?

« Mbappé est conscient que sans lui, le projet du PSG s’écroule totalement. C’est le joueur le plus solide de l’équipe et celui autour duquel les dirigeants s’appuient pour construire l’équipe. Maintenant, je pense que dans sa logique, l’idée sera de briller aussi aux JO 2024, et s’il remporte la médaille d’or, il se dira surement que ce serait une belle occasion de partir de France sur une bonne note. Malgré l’option pour prolonger d’une saison, il arriverait alors à la fin de son contrat avec le PSG. Il n’y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu’il va se donner encore une chance en Ligue des Champions avec Paris », assure le spécialiste, qui se penche toutefois sur la situation économique du PSG.

Cette dernière est guère rassurante et la multiplication des gros salaires a probablement freiné le recrutement espéré au départ de la saison actuelle. Nasser Al-Khelaïfi se serait ainsi tellement concentré sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, que les finances du PSG auraient eu du mal à suivre. « Mbappé doit se demander pourquoi, après toutes ces promesses, le PSG a été si limité dans ses actions sur le marché des transferts ? C’est probablement lié à l’effort important réalisé par le club pour renouveler son contrat. C’est vrai que Mbappé est resté pour le projet, et pas pour l’argent. Mais il est vrai aussi que l’effort financier du PSG a été énorme. Et cela a des conséquences sur le fair-play financier et le mercato qui a suivi, qui n’a pas été un grand succès », a livré Jonathan Johnson, pour qui le contrat de Mbappé, ajouté surtout à ceux de Neymar, Lionel Messi ou Sergio Ramos, ont empêché le PSG de recruter à sa guise l’été dernier. Le résultat du mercato est en effet décevant, et peut aussi expliquer pourquoi Nasser Al-Khelaïfi tient tant que ça à se défaire de Neymar.