La Roma plante le Barça, c'est la faute du PSG !

Surprise à Barcelone ! L'AS Rome a en effet décidé ces dernières heures d'annuler sans explications sa participation au Trophée Gamper prévu face aux Catalans le 6 août prochain. On en sait un peu plus sur le pourquoi du comment.

Le Barça a dû composer avec une très mauvaise surprise ce lundi. En effet, la Roma a décidé d'annuler sa participation au Trophée Gamper. Une surprise pour les Catalans, plus qu'agacés par le comportement du club italien, qui a pris la décision seul de son côté sans prévenir le Barça. Des poursuites judiciaires pourraient même être décidées par les Blaugrana, comme indiqué via un communiqué salé : « Le FC Barcelone annonce que l'AS Roma a décidé de rompre unilatéralement, et sans raison, le contrat négocié pour disputer le Trophée Gamper le 6 août prochain. (...) Le Barça tient à souligner que cette annulation va contre sa volonté et qu'elle n'est due qu'à la décision de l'AS Roma. Le Secteur Légal du Club est en train d'étudier les actions opportunes afin de réparer les dommages et intérêts au club italien suite à cette décision injustifiée et inattendue pour le FC Barcelone et ses supporteurs ». Mais alors que la Roma se fait discrète sur les raisons qui l'ont poussée à annuler sa présence au Trophée Gamper, certains médias italiens croient tenir des explications. En cause ? Le PSG !

Le PSG encore dans les pattes du Barça ?

Comme le relaye le média Football Italia, les fortes relations entre la Roma et le PSG sont derrière le retrait des Romains du Trophée Gamper. Selon le Corriere dello Sport, le président de la Roma, Dan Friedkin, est un proche de Nasser Al-Khelaifi, qui n'était pas chaud à l'idée de voir le club de la Louve participer à un événement avec un membre créateur de la Super League. Allié du PSG contre le projet de Super League, la Roma aurait donc accepté la requête francilienne. Il faut dire que Friedkin et Al-Khelaifi se connaissent de business différents de celui du football. Ils ont en effet des affaires communes dans des hôtels de luxe. Encore un coup de gagné donc pour le PSG face au Barça si ces informations se confirmaient, même si cela ne vole pas très haut. A noter que sur le marché des transferts également, le club de la capitale lorgne sur un crack catalan : Frenkie de Jong. Mais ce dernier veut rester et s'imposer en Catalogne.