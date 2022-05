La remontada contre le PSG, le Real Madrid en rigole encore

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison du PSG s'est arrêtée en mars, quand le Real Madrid a mis un terme à l'aventure européenne de manière brutale. Au Real, cela fait toujours sourire.

Ces dernières années, le Paris SG s’est trouvé un nouvel ennemi en la personne du FC Barcelone. La « remontada » et les tensions autour du marché des transferts (Neymar, Verratti, Messi…) ont exacerbé une rivalité profonde avec un club que Nasser Al-Khelaïfi et de nombreux supporters du PSG ne peuvent plus voir en peinture. De son côté, le Real Madrid échappait à cette vindicte parisienne, notamment en raison des relations cordiales avec Florentino Pérez, qui a des intérêts personnels et financiers au Qatar. Mais l’épisode de l’avenir de Kylian Mbappé a mis tout le monde en grande tension, en témoigne les deux repas avant les matchs de Ligue des Champions entre les deux clubs, où la rigolade n’était pas au rendez-vous.

Une question de point de vue

Et ce qu’il s’est passé sur le terrain n’aide pas le PSG à faire passer la pilule. Les Parisiens, qui étaient en total contrôle lors du match aller comme du retour, ont tout perdu en quelques minutes en raison d’un improbable triplé de Karim Benzema dans un enchaînement totalement fou. Cela a lancé le Real Madrid vers la finale de la Ligue des Champions, avec de nouveau des scénarios irréels contre Chelsea puis Manchester City. Des moments forts pour Luka Modric, qui avoue que sortir Manchester City sans avoir touché un ballon en 180 minutes ou presque fut un moment fort, même si le Croate reconnait que le fait d’éliminer le PSG de cette façon a été totalement hallucinant, et même savoureux. Une question de point de vue certainement.

« La plus compliquée a été celle contre City, parce qu'il n'y avait presque plus de temps, mais l'équipe et les supporters y ont cru jusqu'au bout, ça fait partie de l'ADN de ce club. Au final, nous avons réussi. La plus agréable a été celle du match contre le PSG. C'était 15 ou 20 minutes de folie, parce qu'il est très difficile d'expliquer ce qui se passe les soirs de Ligue des champions au Bernabéu. C'était le début de nombreuses soirées magiques qui nous ont amenés jusqu'à Paris, et nous espérons pouvoir remporter une autre Ligue des champions », a déclaré le milieu de terrain croate dans un entretien à Marca TV. Le PSG, qui pensait tenir le bon bout face au Real Madrid, a totalement craqué, montant aux Espagnols que tout était possible dans cette compétition. Et ils l’ont prouvé par la suite.