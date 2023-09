La prochaine recrue du PSG déjà dévoilée

Dans : PSG.

Le PSG en a terminé il y a quelques heures avec son mercato estival. Mais le club de la capitale reste néanmoins à l'affût dans pour préparer certains dossiers.

A Paris, on peut se satisfaire de la dernière période de mercato réalisée. Des nouveaux profils sont arrivés et un nouveau projet sous les ordres de Luis Enrique a démarré. L'entraineur espagnol a beaucoup d'espérance pour son équipe et va continuer de lui en demander beaucoup. Les attentes sont énormes et ceux qui n'apporteront pas satisfaction ne joueront pas. Pire, ils pourraient être écartés et vendus dans les prochains mois. Car des profils qui plaisent au PSG, il y en a beaucoup en Europe. Au Portugal notamment, les champions de France apprécient tout particulièrement un défenseur central : Gonçalo Inácio.

Inácio, la nouvelle idée du PSG en défense centrale

Si Luis Campos n'est pas encore assuré de rester au PSG dans les prochaines semaines, le conseiller sportif du club de la capitale a semble-t-il déjà placé ses pions dans certains dossiers. Si l'on en croit les informations de Paris Saint-Germain actualités, Gonçalo Inácio est une priorité XXL pour les Franciliens à l'été 2024. « Je vais tenter un coup, comme j'ai fait un an auparavant pour Ugarte, Skriniar et Goncalo Ramos qui m'a donné raison . Si Inacio du Sporting fait une bonne saison, je peux vous dire qu'il sera Parisien au prochain mercato d'été. Tout dépendra de ses performances... », a indiqué le compte Twitter, qui insinue donc que des changements en défense centrale sont encore prévus par le PSG. Il se dit que les positions de Marquinhos et de Presnel Kimpembe ne sont plus aussi fortes qu'auparavant dans la capitale. L'idée, apporter du sang neuf et des joueurs plein de potentiel. Et le championnat portugais n'en manque pas. Gonçalo Inacio impressionne depuis quelque temps avec le Sporting. A 22 ans, il est déjà international portugais. En fin de contrat en juin 2027, Inácio est estimé à 30 millions d'euros mais tout porte à croire qu'il serait vendu bien plus cher.