La polémique Mbappé, en soirée après son forfait avec le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Forfait en raison d'une infection ORL pour le match face à Lille, Kylian Mbappé était jeudi soir présent pour la soirée Sport en Seine comme si de rien n'était.

Lille est pour le moment la bête noire du PSG. Le LOSC a tout simplement battu le club parisien en championnat au Parc des Princes la saison passée, et lui a ravi le titre de champion de France avant d’en faire de même avec le Trophée des Champions l’été dernier. Au moment de retrouver l’adversaire nordiste, le Paris SG ne sera pas dans sa meilleure configuration malgré une semaine entière sans match, chose extrêmement rare à Paris. Mais Lionel Messi est très incertain, et Kylian Mbappé est déjà forfait pour cette rencontre. Cela pourrait permettre à Mauro Icardi de retrouver du temps de jeu, mais cela reste tout de même une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui avait pu compter sur la forme épatante du Français ces dernières semaines. Absent des derniers entrainements, le champion du monde 2018 est déjà forfait en raison d’une infection au nez et à la gorge. Il n’est pas attendu de retour à l’entrainement avant lundi, pour préparer le match retour de Ligue des Champions face à Leipzig.

Sa présence ce jeudi soir, pour le festival « Sport en Seine » à la Maison de la Radio, en a donc surpris plus d’un. Pour un joueur incapable de jouer vendredi et forfait jusqu’à lundi, Kylian Mbappé semblait en pleine forme à l’occasion de cet évènement qui se tenait à 1000 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a même joué le jeu avec La Chaine L’Equipe, répondant à plusieurs questions, notamment sur sa volonté de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024, et que cela représentait un rêve pour lui. En toute décontraction, Kylian Mbappé a donc fait cette apparition surprise à « Sport en Seine ».

Et les suiveurs des réseaux sociaux ont aussi remarqué que Kylian Mbappé s’était rendu au restaurant avec Achraf Hakimi la veille, signe pour beaucoup qu’il était tout de même capable de tenter de tenir sa place ce vendredi soir face à Lille. Même si son forfait médical pour le match face au LOSC peut aussi avoir de très bonnes raisons, qui n'empêchent pas forcément d'être présent pour parler de sport dans une soirée tout sauf festive au siège de Radio France.