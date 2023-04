La masse salariale a explosé, le PSG a battu un record

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A force d’empiler les stars au sein de son effectif, le Paris Saint-Germain s’est mis en difficulté sur le plan économique. Parmi les conséquences de ses décisions, la masse salariale a considérablement augmenté ces dernières années, jusqu’à atteindre un record historique l'année dernière. Heureusement pour les Parisiens, la situation s'est améliorée entre-temps.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain n’a pas toujours pris les bonnes décisions ces dernières années. Certains choix contestables l’ont amené à réaliser d’énormes dépenses et à déséquilibrer ses comptes. Résultat, le récent rapport de la DNCG indiquait un déficit de 368 millions d’euros au terme de la saison 2021-2022. Des pertes notamment liées à sa politique de recrutement. Le club de la capitale avait effectivement profité de l’été 2021 pour attirer Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi.

Une masse salariale inédite

Au-delà du projet sportif et des autres promesses faites aux joueurs cités, on imagine que le Paris Saint-Germain les a aussi convaincus avec des revenus confortables. Ce n’est pas un hasard si la masse salariale a atteint les 729 millions d’euros, un record historique, souligne le journaliste espagnol Andrés Onrubia, spécialiste du club francilien pour le quotidien As. Sur la même période, aucune formation ne s’est rapprochée du Paris Saint-Germain. Ses premiers poursuivants, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone, suivaient respectivement avec 519 millions d’euros et 457 millions d’euros de masse salariale.

Grâce à des revenus en hausse, le #PSG s'est sorti des griffes du fair-play financier et va pouvoir réaliser un mercato ambitieux. Son enveloppe, pas illimitée, sera bien au-dessus des 80 millions d'euros annoncés. @GoalFrance vous explique pourquoi ⬇️⬇️⬇️https://t.co/YgAqKVmVfR — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) April 24, 2023

Depuis, le pensionnaire du Parc des Princes a quand même réduit ce montant record. De nombreux prêts conclus l’été dernier ont permis d’économiser sur les salaires. Et cet été, la situation pourrait encore s’améliorer puisque Lionel Messi, dont le salaire annuel net s’élève à 30 millions d’euros, devrait partir à la fin de son contrat. De quoi offrir une marge de manœuvre supplémentaire au Paris Saint-Germain qui va entrer dans les clous du fair-play financier.