La Ligue 1 déjà mise K-O par le PSG

Par Marc Verti

En démonstration face au FC Nantes lors du Trophée des Champions, le PSG a déjà envoyé un message à tous les clubs de Ligue 1. Cette année, Paris compte bien tout écraser sur son passage.

Messi, Neymar, Sergio Ramos... Les stars montrent enfin les crocs au PSG. Et c’est Nantes qui a été la première victime de la saison. Balayés 4-0 lors du Trophée des Champions par les hommes de Christophe Galtier, les Nantais n’ont pu que constater la supériorité parisienne, même sans la présence de Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale ne souhaite pas en rester là et va probablement tout faire pour gagner les autres trophées. Avec forcément en ligne de mire la Ligue 1 où le PSG à l’occasion de dépasser Saint-Étienne et de devenir le seul club le plus titré dans l'histoire du championnat de France. Les joueurs voudront également récupérer la Coupe de France, mais c’est surtout la Ligue des Champions qui est comme chaque année depuis 10 ans, l’objectif principal.

La Ligue 1, une formalité pour le PSG ?

En Ligue 1, Paris a souvent donné une impression de surpuissance. Avec 8 titres remportés sur les 10 dernières éditions, l’hégémonie est totale. Mais c’est en Ligue des Champions où le PSG a encore du mal à passer un cap. En tout cas, Moussa Sissoko n’a pas vraiment l’air de douter concernant les capacités de ce nouveau PSG de Galtier. « Le PSG de Christophe Galtier est différent ? Différent non. Je les ai souvent regardés et quand ils ont envie de jouer, qu’ils sont en forme et qu’ils ont tous un objectif commun de réussir et de gagner, ils sont inarrêtables. C’était le cas ce dimanche. Je pense qu’il n’y avait pas photo. On a beaucoup souffert et il faut l’accepter. » a confié le milieu de terrain français au micro de l’Equipe du Soir qui disputait son premier match officiel avec le FCN. Si le PSG commence bien sa saison, il faudra confirmer la bonne forme contre Clermont le samedi 6 août pour la reprise de la Ligue 1 avec cette fois, le retour de Kylian Mbappé.