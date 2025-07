La Juventus sans pitié avec le PSG, et ce n'est pas pour Kolo Muani

Élément central dans le projet de la Juventus d’Igor Tudor, Khephren Thuram ne devrait pas quitter le Piémont cet été. Un temps suivi par le Paris Saint-Germain, l’international français est verrouillé par la Vieille Dame sur le marché.

Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche des bons coups. Le club de la capitale veut faire un mercato estival malin tout en conservant l’ossature vainqueur de la Ligue des champions. Dans cette optique, la formation de Luis Enrique est venue aux renseignements pour Khephren Thuram. Le milieu de terrain de la Juventus est suivi par plusieurs cadors européens. L’international français (une sélection) s’impose petit à petit comme un cadre de la formation italienne. Le club du Piémont souhaite le conserver et un départ n’est pas à l’ordre du jour cet été.

❗JUST IN: PSG are considering signing Khéphren Thuram to strengthen their midfield. 🇫🇷



Juventus, however, want to lock him down with a new contract until 2030



— @TuttoSport pic.twitter.com/si3k5vo5yf