La grosse vente du PSG, personne ne l’a vue venir

Par Guillaume Conte

Depuis la prise en mains du club par QSI, le PSG a toujours eu un mal fou à se séparer des indésirables.

Parfois, Leonardo semble même nager à contre-courant quand il décide de prolonger des joueurs invendables comme Layvin Kurzawa ou Julian Draxler. Mais la spécialité parisienne, c’est de laisser des joueurs grassement payés aller au bout de leur contrat, quitte à ne pas jouer. C’est ce qu’avaient pu faire des éléments comme Hatem Ben Arfa ou Jesé par exemple. De son côté, Pablo Sarabia, qui a eu à son équipe un rôle prépondérant en tant qu’attaquant en sortie de banc au Paris SG, a préféré tenter sa chance pour rebondir dans un club plus modeste. Arrivée au Sporting Portugal pour se relancer, l’ailier espagnol a accompli sa mission et désormais sa valeur est en hausse. Au point d’en faire une possible très belle vente l’été prochain.

20 millions d'euros pour Sarabia ?

Não foi o início do ano que desejávamos… mas vamos trabalhar e pensar no próximo jogo 💪Vamos leões 🦁 pic.twitter.com/YNdi4adBK9 — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) January 7, 2022

En effet, Sarabia est prêté jusqu’à la fin de la saison au club de Lisbonne, mais sans option d’achat. Les enchères seront donc ouvertes en juin et les candidats se pressent. Récemment, Villarreal s’est intéressé à ce dossier, Unai Emery connaissant bien le profil de l’Espagnol. Mais deux clubs rivaux, le FC Séville et l’Atlético de Madrid, sont désormais sur les rangs. Villarreal pourrait donc décider de prendre les devants et cherche d’ores et déjà à conclure un accord pour faire venir le joueur du PSG l’été prochain, quitte à négocier désormais. Et le Paris SG ne sera pas perdant, puisque, selon Todo Fichajes, le transfert pourrait se monter à 20 millions d’euros, soit le montant quasiment similaire à celui lâché par le club de la capitale pour le faire venir de Séville en 2019. Une rentrée d’argent non négligeable pour Leonardo, qui sait que l’avenir de Pablo Sarabia n’est d’ores et déjà plus au PSG, même si le joueur est encore sous contrat jusqu’en juin 2024.