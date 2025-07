La FIFA prête à taper très fort contre le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a terminé à 10 après l'expulsion de Joao Neves contre Chelsea. Cela ne doit avoir aucune incidence sur la suite... à moins que la FIFA ne se saisisse du dossier.

Dans ce tournoi particulier qu’est la Coupe du monde des clubs, les suspensions n’étaient selon le règlement valables que pour cette compétition. Ainsi, un carton rouge pris, même lors du dernier match, ne débouchait pas une suspension dans les compétitions nationales ou continentales. De la même façon qu’un rouge en Ligue des Champions ne provoque pas une suspension en Ligue 1 par exemple. Mais la FIFA a visiblement envie de faire une exception, et cela vise le PSG. Expulsé en finale pour avoir répondu à une provocation de Marc Cucurella, Joao Neves n’a pas contesté sa sanction et a filé directement aux vestiaires, s’en voulant certainement d’être tombé dans le piège tendu par le défenseur espagnol des Blues, connu pour avoir la capacité à énerver ses adversaires directs.

Visiblement, le geste de tirer les cheveux de l’arrière gauche a fortement déplu au niveau de l’image donnée, et selon le média britannique Football Insider, il n’est pas impossible que la FIFA poursuive le joueur portugais du PSG pour cela. En cas de conduite violente, il est possible pour la FIFA de demander à la fédération du pays concerné qu’une sanction disciplinaire s’applique dans son championnat, annonce un ancien arbitre renommé.

Joao Neves, une sanction prolongée ?

« C’est pour cela que la VAR doit être utilisée, car il n’a pas pu voir l’action en direct. La VAR est intervenue pour lui conseiller de voir cette action, et de la sanctionner. Et comme il s’agit d’une conduite violente, bien sûr qu’une sanction étendue doit être prononcée. Cela a surpris quelques personnes sur les réseaux, en raison du geste peu spectaculaire, mais c’est le règlement et c’est une conduite violente », a glissé l’ancien arbitre et patron des arbitres anglais Keith Hackett, qui a bien fait comprendre qu’il avait été surpris de voir ce geste de la part de Joao Neves, un joueur plutôt fair-play, mais qu’il était impossible de savoir ce qui pouvait être dit sur un terrain. Ce sont en effet les seules infractions où la VAR ne peut rien faire, et visiblement Cucurella a trouvé les mots et l’attitude pour faire péter un plomb au jeune portugais.