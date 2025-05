La compo probable du PSG face à Reims

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce sera un PSG niveau Ligue des Champions pour aller chercher un nouveau titre ce samedi au Stade de France.

Selon les indiscrétions du Parisien, Luis Enrique devrait mettre son 11 de départ type pour le match du PSG face au Stade de Reims. Le seul point d’interrogation est désormais comme d’habitude de savoir si Désiré Doué ou Bradley Barcola débutera, et c’est l’ancien rennais qui devrait avoir la primeur de se lancer. Pour le reste, Luis Enrique prend ce match très au sérieux, et il estime aussi que la meilleure préparation possible pour la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan de la semaine prochaine sera de mettre sa meilleure équipe sur le terrain. Le Stade de Reims est prévenu.

L’équipe probable du PSG face à Reims : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.