L1 : Messi au PSG, un entraîneur peiné pour Barcelone

Officiellement libre, Lionel Messi va s’engager d’un moment à l’autre en faveur du Paris Saint-Germain. Même s'il se réjouit de voir la Pulga en Ligue 1, l'entraîneur de Metz est peiné pour le Barça.

Dimanche midi, le sextuple Ballon d’Or a tenu une conférence de presse émouvante depuis Barcelone. Son départ du Barça, où il a été formé et accueilli dès l’âge de 14 ans, a été entériné. « C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club a réfléchi. Je peux assurer que de mon côté j'ai fait tout mon possible » a confirmé Messi, dont les efforts financiers n’ont pas suffi, lui qui était prêt à renoncer à la moitié de son salaire actuel. C’est donc le PSG qui va profiter de la situation en accueillant Lionel Messi dans les prochains jours. Un événement sans précédent pour le championnat de France de Ligue 1, quatre ans après la signature de Neymar à Paris contre 220 millions d’euros.

Messi devait finir au Barça selon Antonetti

Les supporters, dirigeants et diffuseurs de la Ligue 1 sont logiquement aux anges à l’idée d’accueillir Lionel Messi en France et de le côtoyer au quotidien. Mais après le match nul entre Metz et Lille dimanche après-midi (3-3), Frédéric Antonetti a fait savoir que pour un amoureux du football tel qu’il est, Lionel Messi aurait dû terminer sa carrière au FC Barcelone. « Pour un puriste du foot comme moi, Messi doit terminer sa carrière à Barcelone. Messi, c'est Barcelone. Mais ça, c'était avant » a lancé l’entraîneur du FC Metz, qui regrette le football d’avant, dans lequel Lionel Messi aurait pu rester par un moyen ou l’autre à Barcelone. Les choses ont changé et le trou énorme dans les caisses du Barça a finalement eu raison de l’histoire d’amour entre Messi et son club de toujours, même si les dirigeants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-même. En laissant dériver les finances de leur club, ils se sont tirés une balle dans le pied. Messi et le PSG n'y peuvent rien.