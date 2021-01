L1 : Les stars du PSG épargnées par la baisse des salaires ?

Dans : PSG.

En ce début de semaine, plusieurs réunions décisives se tiennent entre l’UNFP et les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 afin d’évoquer une baisse des salaires.

L’objectif est évidemment de réduire drastiquement les coûts des clubs professionnels afin que ceux-ci puissent aller au bout de la saison financièrement, malgré l’absence de recettes de billetterie et le fiasco Mediapro. De toute évidence, les joueurs ont un rôle à jouer dans cet effort collectif avec une possible baisse des salaires. Lors du premier confinement, ce sujet avait enflammé les gros clubs français tels que le PSG, l’OL ou encore l’OM, certaines stars n’ayant pas réalisé l’effort qui s’exigeait et que l’on attendait d’eux à ce moment-là. Qu’en est-il maintenant ?

Keylor Navas a livré quelques éléments de réponse en conférence de presse, à la veille du Trophée des Champions entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. « En tant que footballeurs nous nous rendons compte de la situation liée à la pandémie. Pendant le premier confinement nous avons eu une réduction de salaire, nous savions que c’était nécessaire avec l’arrêt du championnat. Là on ne sait pas ce qui va se passer, les compétitions continuent. Nous gagnons notre salaire, nous le méritons, on ne nous a rien demandé pour l’instant. Bien sûr que c’est quelque chose qui nous inquiète, pas que pour nous mais pour toute la planète. Le club travaille dur pour que nous puissions évoluer dans les conditions les plus sûres. Et à la maison, nous devons également être prudents et faire attention à nous pour pouvoir continuer à jouer » a livré le gardien costaricien du Paris Saint-Germain, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pour le moment demandé aucun effort financier aux joueurs. Jusqu’à quand ? La question est en droit d’être posée…