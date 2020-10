L1 : Le PSG est une équipe de pleureuses, Ndong craque

Dans : PSG.

Même si Dijon n'a pas pesé lourd samedi soir face au Paris Saint-German, Didier Ndong n'a pas apprécié le comportement des joueurs du PSG en première période et l'a fait savoir.

Les footballeurs le savent, lorsque l’on joue à huis clos, tout ce qui est dit sur le terrain est très facilement entendu, notamment lorsque la rencontre est diffusée à la télévision avec des moyens techniques dignes de ce nom. Retransmise par Canal+, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Dijon a donné lieu à une petite scène saisie lors du retour des joueurs des deux équipes vers les vestiaires après la première période. Didier Ndong et Marquinhos marchent d’un bon pas vers le couloir du Parc des Princes, mais le joueur dijonnais n’a visiblement pas apprécié que certains de ses adversaires parisiens réclament sans cesse à l’arbitre qu’il siffle des fautes et sanctionne plus durement les joueurs du DFCO.

Histoire de montrer à Marquinhos que ce genre d’attitude n’était pas celui attendu d’une équipe comme le PSG, Didier Ndong a pris le capitaine du Paris Saint-Germain à témoin. « Il n’y a qu'en France, quand on met de l'engagement, que ça vous énerve. Vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça. On ne doit pas vous toucher ! Vous êtes intouchables ? Faut arrêter ! Vous êtes une équipe comme les autres », a lancé, visiblement mécontent et agacé, le milieu de terrain de Dijon. Marquinhos semblait lui n’avoir strictement rien à faire des propos de Ndong, le Brésilien ayant probablement conscience que Canal+ saisissait la séquence. Et cela a évidemment été le cas.