L1 : 1.000 euros le ticket pour PSG-Nîmes, mais oui c'est possible

Les trésoriers des clubs de Ligue 1 le savent, la venue du Paris Saint-Germain assure une recette de gala, le PSG remplissant la totalité des stades où il joue. Mais si les 19 adversaires en Championnat se régalent financièrement, certains petits malins en font de même et se remplissent les poches lorsque la réception du Paris SG se profile. C'est notamment le cas pour le prochain Nîmes-PSG, qui se jouera le samedi 1er septembre dans un stade des Costières archi comble.

A une semaine de ce match entre le récent tombeur de l'OM et l'ogre de la Ligue 1, on trouve sur le marché parallèle, via des sites spécialisés, des tickets revendus 1.000 euros et qui à la base coutaient 25 euros. Une petite culbute de 40 fois la mise. Autrement dit, des supporters nîmois, ou supposés tels, veulent profiter de ce match de gala pour se gaver. Comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. Mais visiblement la Ligue de Football Professionnel n'arrive pas encore à tordre le cou à ces sites qui très tranquillement sont utilisés par les revendeurs, là où l'Angleterre vient de pousser deux énormes sociétés qui jouaient à ce petit jeu de la revente à fermer définitivement.