L'info qui fait trembler les supporters du PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG a courtisé un défenseur central de Manchester United l'hiver dernier, et entend repasser à l'action cet été. Il ne s'agit pas de Raphaël Varane ni de Lisandro Martinez, mais de Harry Maguire.

Marquinhos fragilisé depuis un an et son fiasco à Madrid, Sergio Ramos sur la pente descendante étant donné son âge, Presnel Kimpembe qui enchaine les blessures, la fameuse défense à trois du PSG a volé en éclats cette saison. Le constat est terrible pour Christophe Galtier, qui récolte beaucoup de critiques, mais voulait mettre une défense à trois centraux en place et n’a quasiment jamais pu le faire de la saison. Sans compter que Luis Campos n’a pas pu lui ramener un arrière central cet hiver, les discussions avec l’Inter Milan pour faire signer Milan Skriniar n’aboutissant pas.

La défense, l'un des chantiers du PSG

Résultat, Luis Campos cherche, en plus du Slovaque qui devrait bien venir à Paris cet été, au moins un ou deux défenseurs centraux pour l’été prochain. Et dans les noms qui vont être jetés en pâture avant de trouver la perle rare, se trouve celui de Harry Maguire. L’ancien taulier de Manchester United est considéré comme l’un des plus gros fiascos de l’histoire des Red Devils, qui avaient tout de même déboursé 87 millions d’euros pour le faire venir de Leicester, champion d’Angleterre surprise juste avant. Mais depuis, l’international des Three Lions enchaine les bourdes et les mauvais matchs avec une régularité désopilante, ce qui a fini par lui coûter sa place.

A 30 ans, Maguire espère rebondir et pourquoi pas au PSG, lance The Sun. Le tabloïd annonce que le défenseur central a déjà failli rejoindre Paris l’hiver dernier, quand c’était un peu la panique, mais que le temps a manqué pour finaliser une opération jugée comme compliquée. Il s’agissait en effet d’un transfert de plus de 50 millions d’euros, avec le salaire de Maguire qui est tout de même d’un million d’euros par mois. Mais selon The Sun, la piste n’est pas abandonnée pour cet été, sachant que Manchester United ne fait plus confiance à Maguire, qui n’a été titulaire que lors d’un des huit derniers matchs des pensionnaires d’Old Trafford.

Les supporters du PSG en sueur

A l’heure où le Qatar est annoncé comme le favori à la reprise de Manchester United, cette rumeur n’a aucun lien direct. Mais elle fait passer un coup de froid dans la nuque des supporters du PSG, qui ont pu voir, même si Harry Maguire a tenu sa place à la Coupe du monde, que l’ancien de Leicester était loin d’être une garantie défensive, que ce soit dans la vitesse ou dans la relance. C'est en tout cas une piste parmi d'autres, surtout que Luis Campos regarde beaucoup en Espagne pour retrouver une certaine solidité défensive.