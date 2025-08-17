L’énorme coup Isak proposé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’affût d’une bonne opportunité en attaque d’ici la fin du mercato, le PSG s’est vu proposer Alexander Isak en raison de l’intérêt de Newcastle pour Gonçalo Ramos. De quoi envisager un improbable échange ?

Luis Enrique est satisfait du mercato jusqu’à présent réalisé par le Paris Saint-Germain avec les signatures de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi. L’entraîneur espagnol l’a déclaré en conférence de presse, il ne mettra pas la pression à ses dirigeants pour des renforts supplémentaires d’ici la fin du mercato le 31 août prochain. Malgré tout, le PSG reste à l’affût de bonnes opportunités, au milieu de terrain mais aussi en attaque. Satisfait de Doué, Kvaratskhelia, Dembélé ou encore Barcola, le club parisien aimerait un joueur de plus pour intégrer la rotation des attaquants. Et si le champion d’Europe en titre se mettait sur les traces d’Alexander Isak, qui souhaite impérativement quitter Newcastle lors de ce mercato ?

Liverpool est évidemment l’immense favori à la signature de l’attaquant suédois, mais les négociations bloquent pour le moment entre les Reds et les Magpies. Newcastle étant par ailleurs très intéressé par Gonçalo Ramos, un éventuel échange pourrait être étudié selon António Mango, grand suiveur du football anglais suivi par près de 30.000 abonnés sur les réseaux sociaux. « Si l’intérêt de Newcastle pour Gonçalo Ramos est réel, le PSG serait stupide de ne pas essayer de convaincre Alexander Isak de faire le chemin inverse. La première chose que je ferais à la place de Paris, c’est d’essayer de le convaincre. Je sais qu’il ne veut que Liverpool, mais ça vaut le coup d’essayer » a publié sur X le créateur de contenus anglais.

Un échange Ramos - Isak à tenter pour le PSG

Une idée pas si stupide d’autant que dans le même temps, le Chronicle Live confirme ce dimanche l’intérêt de plus en plus fort de Newcastle pour Gonçalo Ramos. Le média britannique explique cependant que pour déloger l’international portugais, les Magpies vont devoir y aller fort car l’ancien buteur du Benfica Lisbonne souhaite pour l’instant rester dans la capitale française. Newcastle va donc devoir proposer une offre irrefusable au PSG et à Gonçalo Ramos pour inverser la situation. Chez les supporters parisiens, on espère conserver l’attaquant portugais… sauf bien sûr s’il y a moyen de récupérer un joueur du calibre d’Alexander Isak en contrepartie.