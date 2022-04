L'Emir de Qatar est fou, Kylian Mbappé le sait maintenant !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG fait d'incroyables efforts pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Financièrement, même le clan de l'attaquant français est bluffé par l'offre.

Dans un mois, le championnat de Ligue 1 sera terminé et tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé. Cela fait un moment que c’est déjà le cas, mais les rares fois où l’attaquant du PSG a bien voulu répondre à ce sujet, c’est pour assurer qu’il n’avait pas pris sa décision. C’est apparement toujours le cas, même si la situation devient bien évidemment de plus en plus pesante. Le PSG profite d’avoir le joueur sous les yeux tous les jours pour faire un forcing, de tous les instants, avec des arguments financiers, sportifs, contractuels et la volonté d’absolument tout faire pour inciter le champion du monde 2018 à rester encore au moins un an, si ce n’est deux. Ce forcing semble faire son effet, puisque le récent déplacement de sa famille à Doha a permis à des discussions encore plus poussées d’avoir lieu.

Une rencontre Real-Mbappé de prévue

Mais dans la situation de Kylian Mbappé, impossible d’oublier la présence du Real Madrid, sûr de son fait et qui est persuadé que l’attaquant du PSG n’a pas changé sa position depuis le début de la saison, quand il avait directement demandé à Nasser Al-Khelaïfi de pouvoir rejoindre la Maison Blanche dès l’été 2021. Une rencontre est d’ailleurs prévue entre le clan Mbappé et les dirigeants madrilènes, et le PSG a même été informé de cela. Les arguments pourraient être décisifs, même si l’offre du Real Madrid a déjà été faite. Informateur roi du mercato, Fabrizio Romano a donné des détails très précis sur la situation de Kylian Mbappé.

Le journaliste italien a confirmé que rien n’était fait, mais a aussi assuré que Kylian Mbappé avait déjà un contrat avec le géant espagnol prêt à être signé. « Mbappé a vraiment un contrat du Real Madrid entre les mains. C’est la raison pour laquelle le Real Madrid est aussi confiant et détendu. Mais d’un autre côté, des sources proche de Kylian Mbappé m’ont assuré qu’il n’avait pas encore pris sa décision définitive », a livré Fabrizio Romano dans l’émission de Five UK. Et cette fameuse décision peut donc officiellement être prise dans un sens ou dans l’autre.

Quelque chose de fou pour Mbappé

Pour faire pencher la balance, le PSG n’hésite pas à mette le paquet comme l’a confirmé Fabrizio Romano. « Le PSG est en train de faire quelque chose de fou pour garder Mbappé. Même pour rester une saison ou deux, pas plus », a livré le journaliste, qui évoque une prime à la signature de l’ordre de 100 millions d’euros. Une preuve de plus que l’argent ne compte pas pour QSI, mais aussi pour Mbappé, qui demande des garanties autres que financières pour rester. A ce niveau également, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à faire de gros efforts pour convaincre son numéro 7 de rester dans la capitale française. Ce qui serait un incroyable tour de force, à même de mettre en rage le Real. Madrid pour un bon bout de temps.