L'aveu de Kylian Mbappé, le PSG touché en plein coeur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a fait son choix et l'a annoncé au Real Madrid. Il va vivre son rêve de quitter le PSG pour le Real, affirme la presse espagnole.

Présent à Madrid ce lundi, Kylian Mbappé a réalisé l’exploit de faire encore plus parler de lui dans la presse espagnole, alors qu’il y est omniprésent ces dernières semaines. Il faut dire que sa présence dans la capitale espagnole avec son ami Achraf Hakimi a mis en appétit les journalistes locaux, pour qui ce déplacement n’est clairement pas dû au hasard. S’il n’y a pour le moment pas de rencontres officielles ou officieuses de prévues avec les dirigeants du Real, Kylian Mbappé maitrise de bout en bout sa communication, et a certainement calculé son coup. Mais pour les confidences au grand jour devant la presse madrilène, il faudra attendre.

Mbappé a renouvelé son voeu pour le Real

En effet, l’attaquant du PSG a bien l’intention de ménager le suspense jusqu’à la fin de la saison, et il pourrait même attendre la fin du mois de juin pour dévoiler sa décision. Marca effectue ainsi plusieurs révélations, notamment sur le souhait de Kylian Mbappé, et sur le timing des futures annonces. Tout d’abord, dans des propos plus affirmatifs que jamais, le quotidien madrilène annonce que le numéro 7 du Paris SG a repris la main sur ce dossier, évitant ainsi les bruits extérieurs pouvant polluer son actualité. Et si le champion du monde maintient aussi les discussions avec son club actuel, c’est vers la Casa Blanca qu’il s’est tourné ces derniers jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour Marca, le Real Madrid est d’une confiance absolue, tout simplement parce que Kylian Mbappé a assuré que son état d’esprit n’avait pas changé d’un pouce depuis l’été dernier, quand il avait demande à Nasser Al-Khelaïfi de quitter le PSG pour signer en Espagne. Avec Florentino Pérez, le joueur parisien s’est montré clair. Peu importe les négociations en cours, son rêve et son envie est de porter le maillot merengue. Toutefois, il ne compte pas faire d’annonce précipitée, et ne laissera transparaitre aucun indice histoire de ménager les supporters du Paris SG et de partir la tête haute avec une annonce en bonne et due forme.

Le Real Madrid a zappé Haaland pour Mbappé

Parmi les arguments également favorables à une signature de Kylian Mbappé, il y a aussi le fait que le Real Madrid a totalement abandonné le dossier menant à Erling Haaland. Florentino Pérez a laissé le Norvégien du Borussia Dortmund se rapprocher de Manchester City et n’a pas du tout insisté dans ce dossier. Aucun plan B n’est donc activé, et tout est mis pour faire de la place au Français. Mbappé aura donc d’entrée de jeu le plus gros salaire de l’effectif, sans toutefois atteindre les propositions effectuées par le PSG ces dernières semaines. Mais le choix de l’ancien monégasque se fait aussi sur des critères plus personnels, et notamment sportifs. Et là-dessus, en terme de résultats européens et de prestige, le Real Madrid se frise la moustache par rapport au Paris SG.