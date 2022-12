L'avenir du PSG, le Qatar met les choses au clair !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Propriétaire du PSG, le Qatar a les moyens pour continuer à investir dans le football. Mais il n'en a pas la volonté, et cela vient d'être confirmé.

Les yeux sont braqués sur le Qatar en ce mois de décembre, en raison de la tenue de la Coupe du monde. Les investissement réalisés dans le sport par l’Emirat depuis plus de 10 ans ont en tout cas porté leurs fruits, et permettent à beaucoup de suiveurs du football de désormais savoir où placer le Qatar sur une carte, ce qui était l’une des ambitions de l’état gazier. En 2011, l’arrivée de QSI à la tête du PSG a aussi redistribué les cartes, faisant passer le club de la capitale d’une formation irrégulière et en difficulté, à un club qui fait partie du gratin européen désormais.

Les détracteurs du PSG ne cessent de répéter que le club parisien retrouvera l’anonymat quand les propriétaires changeront, mais ce n’est clairement pas à l’ordre du jour. Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très bavard ces derniers temps, expliquant notamment acheter le Parc des Princes, signe d’un engagement sur le très long terme.

Le travail se poursuit pour les 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗻𝘀 ! 🔴🔵@qatarairways pic.twitter.com/Cb8xNf6efx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2022

Et cette volonté a été confirmée par un évènement qui a eu lieu récemment. En effet, le club de Liverpool a annoncé qu’il était désormais ouvert à un rachat, son propriétaire FSG ayant le désir de passer la main après un long bout de chemin effectué par les Reds. Ainsi, le club de la Mersey aurait donc sondé plusieurs gros investisseurs en vue d’un changement de propriétaire. Des informations parues sur les sites spécialisés ont même évoqué une entrevue entre les dirigeants de Liverpool et le Sheikh Jooan Al Thani, président du comité olympique du Qatar. Mais la réponse des autorités du Qatar a été limpide.

Le PSG et rien d'autre pour le Qatar

Julien Laurens, journaliste spécialisé pour ESPN, affirme que Fenway Sports Groupe, qui est l’actuel propriétaire de Liverpool, s’est vu répondre que l’Emir Al-Thani n’avait aucune intention d’investir dans un club européen majeur et que l’envie des Qataris était de se concentrer encore et toujours sur le développement et le renforcement du PSG. L’idée d’avoir un autre club européen sous son giron n’intéresse pas QSI, qui sait que la multi-propriété n’est pas non plus appréciée par l’UEFA. Une volonté ferme qui ne fait que confirmer le désir farouche de QSI de se concentrer totalement sur le PSG, et ce pour encore longtemps.