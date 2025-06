L'arme fatale du PSG fait pleurer le Bayern Munich

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Bradley Barcola, le Bayern Munich n’a plus aucune chance de rafler la mise. Comme souvent, le PSG va écarter la concurrence avec une grosse offre de prolongation, que l’international français va accepter.

Désespérément lancé à la quête d’un ailier, le Bayern Munich explore plusieurs pistes. Le champion d’Allemagne a notamment courtisé Nico Williams mais sauf surprise, l’ailier de l’Athletic Bilbao va rejoindre Barcelone. Un refus qui a obligé le club bavarois à se rabattre sur Bradley Barcola, nouvelle priorité de l’équipe dirigée par Vincent Kompany. L’entraîneur belge est un grand fan de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et se voyait bien l’associer à Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise en Bavière la saison prochaine.

Mais pour le PSG, il n’a jamais été question de se séparer de l’attaquant de l’équipe de France. La tendance est d’ailleurs à ce que Bradley Barcola reste… et prolonge à Paris, comme le confirme l’insider Djamel sur son compte X. Ce dernier rapporte que le club parisien considère Bradley Barcola comme « intransférable, soulignant qu’il est un élément clé du nouveau projet ». Luis Enrique a d’ailleurs discuté avec son joueur, lui confiant qu’il n’y avait aucune hiérarchie figée en attaque, chaque joueur ayant été mis au courant de la rotation incluant Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore Ramos en plus de l’ancien Lyonnais.

Bradley Barcola vers une prolongation au PSG

Cela convient parfaitement à Bradley Barcola, désormais tout proche… d’une prolongation au Paris Saint-Germain. Comme c’est souvent le cas lorsque des joueurs sont un peu trop courtisés (Nuno Mendes, Vitinha, Hakimi), le PSG est en passe de mettre fin aux espoirs des clubs intéressés. Les dirigeants franciliens travaillent donc « activement » sur la prolongation du joueur et même si aucun accord n’est attendu à très court terme, Paris priorisant d’abord le mercato, il semble de plus en plus clair qu’il n’y aura pas de départ cet été pour Barcola. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens ainsi que pour Luis Enrique, qui a toujours fait savoir à Luis Campos au fil des discussions qu’il comptait sur son ailier de 22 ans pour la saison à venir.