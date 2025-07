L’arbitre de PSG-Chelsea corrompu, ça fait scandale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas vu le jour contre Chelsea, c'est une réalité sportive. Mais le comportement des joueurs du club anglais et la complicité de l'arbitre ont sidéré les suiveurs du match.

Le PSG s’est lourdement incliné en finale de la Coupe du monde des clubs sur le score de 3-0, et il n’y a rien à dire sur la supériorité de Chelsea sur l’ensemble de la rencontre. Par leur agressivité, les joueurs anglais ont étouffé la formation de Luis Enrique, qui a fini par perdre son football. Et même s’énerver. Dès la première période, les joueurs de Chelsea ont fait fort dans la provocation, arrivant en retard à chaque transmission pour énerver les joueurs parisiens. Ce qui a fonctionné dans une fin de match où les joueurs du PSG ont perdu leurs nerfs. Après plusieurs provocations, des fautes loin du ballon et des simulations, Cucurella est allé chasser Joao Neves à 60 mètres du ballon pour lui mettre un coup d’épaule, et le joueur portugais a réagi en lui tirant les cheveux. Résultat, rien pour le défenseur espagnol, et carton rouge pour le joueur du PSG. Et dans la foulée, déjà averti, Moses Caicedo a fait un croc en jambe volontaire à un adversaire, sans récolter de deuxième carton jaune.

Les joueurs parisiens sont tombés dans le panneau, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan du comportement, mais la partialité d’un arbitre australo-iranien dépassé a eu le don de faire péter un plomb aux supporters du PSG, énervés par l’impunité des joueurs de Chelsea. Et pour qui ce match n'était pas arbitré normalement. « Ils ont passé leur temps à tuer le match et l’arbitre n’attendait que ça », « Chelsea avait le droit de faire ce qu’il voulait loin du ballon », « Cucurella a obtenu ce qu’il voulait, il avait carte blanche de l’arbitre », « visiblement ça faisait mieux pour les Etats-Unis de voir Chelsea gagner », « donc on peut rentrer dans les joueurs loin du ballon, mais après faut pas s’énerver? », se sont étonnés des suiveurs du match sur les réseaux sociaux, pour qui avec Chelsea, c’est un retour au football à l’ancienne qui triomphe, du moins sur ce match. Sans compter les théories du complot sur la volonté de la FIFA de faire gagner Chelsea pour d'obscures raisons. Et surtout la complicité de l’arbitre de la rencontre, bien tatillon au premier mauvais geste parisien, et qui ne passe pas du côté du PSG.