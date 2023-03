Kylian Mbappé, une phrase mystère et c'est le feu !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a marqué samedi son 201e but sous la tunique du Paris Saint-Germain et cela s'est longuement fêté sur la pelouse du Parc des Princes. L'occasion pour l'attaquant français d'évoquer son avenir, et fidèle à ses habitudes, Kyk's a lâché quelques petites phrases, dont une sur son avenir.

Les supporters du PSG ont patienté, mais ils ont finalement été récompensés puisque l’on entamait la dernière minute du temps additionnel du match contre le FC Nantes pour voir Kylian Mbappé inscrire le quatrième but parisien, et bien évidemment son 201e depuis qu’il s’est engagé avec le club de la capitale en 2017, laissant désormais Edinson Cavani et ses 200 buts dans le rétroviseur. Du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain, on avait clairement tout prévu, puisque dans les minutes qui suivaient une fête était organisée sur la pelouse où la formation de Christophe Galtier venait de battre les Canaris (4-2). Le show Mbappé pouvait commencer et c’est peu dire qu’une nouvelle fois le vice-champion 2022 a été bon dans cet exercice. Car l’ancien joueur de l’AS Monaco le savait, toute l’Europe avait les yeux tournés vers le Parc des Princes et ses propos auraient un gros retentissement. Cela a été le cas.

Mbappé parle, le monde du football écoute

Et c’est bien évidemment l’avenir de Kylian Mbappé qui était sous-jacent à toutes les questions, notamment le fait de savoir si une possible élimination mercredi prochain face au Bayern Munich à l’Allianz Arena pourrait radicalement changer sa situation. En effet, l’attaquant de 24 ans est lié jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, avec une option pour une saison supplémentaire, et le prochain mercato pourrait donc être la seule occasion pour Nasser Al-Khelaifi de transférer la star tricolore. Mais Mbappé a été clair, sa carrière parisienne n’est pas du tout liée à la Ligue des champions, et en une phrase il a envoyé un message qui apparaît ce dimanche dans l’ensemble des médias européens. « Une incidence sur mon avenir ? Pfuuu, je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Non non, je suis ici, et je suis très content et très heureux ici, et pour l’instant et je ne pense qu’à faire les beaux jours du PSG », a lancé un Mbappé très détendu et qui a calmé toutes les rumeurs sur ceux qui ne voyaient qu’un joueur motivé par la Ligue des champions.

Ce dimanche, du côté de la presse espagnole, on pense que ces propos de Kylian Mbappé dans un moment historique ne sont pas de nature à rassurer les dirigeants du Real Madrid sur la motivation de l'homme aux 201 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. D'autant que ce dernier a répété plusieurs fois son bonheur de briller dans la capitale française et qu'il pouvait gagner le Ballon d'Or avec le PSG : « Bien sûr, le Ballon d'Or est toujours un objectif. Pour un joueur de ma catégorie, c'est quelque chose que j'ai en ligne de mire mais ce n'est pas la priorité du moment, ni la période. Ça reste dans un coin de ma tête, c'est normal. Si ça continue, on ne sera pas très loin. » En l'espace d'une soirée, l'idée folle de voir Kylian Mbappé lever l'option pour une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain n'est soudainement plus si dingue.