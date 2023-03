Capitaine Mbappé marque et devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'était attendu, mais c'est désormais officiel, Kylian Mbappé est devenu ce samedi soir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain après avoir marqué contre Nantes son 201e but sous le maillot du PSG. Il dépasse désormais Edinson Cavani.

Kylian Mbappé est entré en peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain puisqu’une semaine après avoir égalé, grâce à un doublé contre l’OM, les 200 buts d’Edinson Cavani sous le maillot du PSG, l’attaquant français s’est installé seul aux commandes de ce classement en marquant le but du 4 à 2 dans le temps additionnel contre le FC Nantes ce samedi soir au Parc des Princes. Arrivé dans la capitale en 2017, après un incroyable mercato qui avait vu les champions de France s’offrir également Neymar, Kylian Mbappé avait signé sa première réalisation avec le Paris SG en Ligue 1, c’était le 8 septembre 2017 lors d’une victoire 5 à 1 en déplacement à Metz. Lors de ce même match, Edinson Cavani avait, lui, signé un doublé. Quatre jours plus tard, il inscrivait son premier but avec le PSG en Ligue des champions, c’était contre le Celtic Glasgow.

Son premier but avec le PSG c’était contre Metz

Depuis, Kylian Mbappé enchaîne les saisons et les buts, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l’équipe de France, pour qui il a marqué 36 buts en 66 matchs, dont évidemment un incroyable triplé en finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. A 24 ans, on ne sait pas jusqu’où il pourra porter ce record, son avenir au PSG ou ailleurs étant évidemment qu’il est le seul à connaître. Hasard des circonstances, au moment de marquer ce 201e but, Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain, Maruqinhos ayant été remplacé sur blessures quelques minutes avant.