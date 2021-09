Kylian Mbappé signe en 2022, la bombe signée Florentino Perez !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Kylian Mbappé s’engagera avec le Real Madrid l’année prochaine. Le président merengue, Florentino Pérez, l’a annoncé à l’un des supporters.

Le Real Madrid a tout tenté pour arracher Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain cet été. Une offre de 180 ME a été posée sur la table des négociations. Une somme jugée insuffisante par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, intraitables, alors qu’il ne restait qu’une année de contrat à l’international français. Kylian Mbappé ne s’est jamais exprimé et n’a pas bougé. Il va honorer sa dernière année de contrat. Mais il n’a, semble-t-il, toujours aucune intention de prolonger avec le PSG, alors que le Qatar serait prêt à lui offrir le plus gros salaire de l’effectif, devant Neymar et Lionel Messi. Le champion du monde 2018 est en position de force. Dès janvier 2022, il pourra négocier avec son futur club. Tout indique qu’il s’engagera avec le Real Madrid, son club de rêve. Dans ce contexte, Florentino Pérez attend tranquillement son heure pour offrir un contrat à Kylian Mbappé. Le président madrilène déborde de confiance. Preuve à l’appui.

« L’année prochaine Mbappé signe au Real Madrid »

La scène, filmée par les caméras de Gol, se déroule après le match du Real Madrid contre Villarreal samedi soir (0-0). Son chauffeur a percuté une autre voiture à la sortie du stade Santiago Bernabeu. Des supporters se sont alors rapprochés pendant que le véhicule était à l’arrêt pour prendre des photos. « Hé, 'prési' signe Mbappé », s’exclame un fan. La réponse de Florentino Pérez est franche, fracassante, sans appel : « L’année prochaine ». Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile. Cette affirmation ne devrait pas plaire au PSG et notamment à Leonardo qui a critiqué puiseurs fois l’attitude du Real Madrid dans le dossier. Pour Kylian Mbappé et le Real Madrid, le scénario semble clair : le mariage aura lieu l’été prochain. Et le club de la capitale espagnole n’aura besoin de débourser aucune indemnité de transfert. Un sacré coup.