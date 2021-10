« Mbappé se fout de la gueule du PSG », la colère monte !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les entretiens accordés par Kylian Mbappé à L'Equipe et à RMC provoquent la colère d'une grande majorité des supporters du Paris Saint-Germain, même si sa mère veut calmer le jeu.

Dans une communication réglée au millimètre, et qui a été travaillée en amont, Kylian Mbappé est sorti de son mutisme cette semaine, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France s’exprimant pour la première fois sur le récent mercato. L’ancien Monégasque a notamment fait savoir qu’il avait demandé à quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid fin juillet, et qu’il ne savait toutefois pas s’il allait partir à la fin de la saison 2021-2022. Depuis, la colère gronde au sein de la communauté des supporters du Paris Saint-Germain, lesquels estiment que Kylian Mbappé réécrit l’histoire et veut se faire passer pour ce qu’il n’est pas, selon eux, à savoir quelqu’un qui aime sur le club de la capitale.

Co-fondateur et présentateur du Club des 5 et journaliste d’Infosport +, Romain Beddouk a vidé son sac auprès les interviews de Kylian Mbappé. « Donc si on récapitule: « Y’a 6 mois je savais pas que je voulais partir», «Ça a mûri pendant l’été, je le dis fin juillet» «Quand Ramos Messi Donnarumma Hakimi Wij arrivent, je change pas d’avis parce que ça serait sur un coup de tête». Est ce qu’on se rend compte du foutage de gueule de Mbappé? On comprend que Mbappé veuille s’en aller. Chacun fait ce qu’il veut. Le Real est son rêve, c’est son club de cœur. Mais un peu d’honnêteté sur les raisons, par respect pour le club et ses supporters », lance le journaliste sur Twitter.

L'image est incroyable, le regard de Mbappé trompe pas pic.twitter.com/C6XJqdXgUv — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 5, 2021

Lors d’un podcast pour Paris United, Nicolas Puiravau est encore moins tendre avec Kylian Mbappé suite à cette intervention de l’attaquant tricolore dans les médias. « Ces deux interviews de Kylian Mbappé sont deux communiqués de presse, on sent qu’ils veulent être bien avec le clan Mbappé, il n’y a rien de franc et sincère tout est calculé à l’avance (…) Voir un mec de 22 ans qui a des jambes de feu et qui t’explique que ce match là il ne va pas courir car Messi ne joue pas et que donc c’est lui la star du PSG, c’est exceptionnel de « tout pour ma gueule » et ça résume bien le personnage. Dans ce club, il y a Lionel Messi, et Monsieur Mbappé qui est le numéro 2 dans ce club (...) Où Monsieur Mbappé croit qu'il peut dire au PSG qu'il veut partir fin juillet et croire qu'on va le remplacer aussi vite alors que Madrid a fait une offre fin août. Niveau foutage de gueule, on est niveau record du monde. Ce discours de grand seigneur c'est prendre les gens pour des cons (...) Je pense qu'il aime le PSG, mais il voit ce club comme un tremplin (...) Francis Llacer aura plus été aimé par les supporters que Mbappé, c'est terrible de dire ça », fulmine Nicolas Puiravau, qui constate de son côté que sur les réseaux sociaux les supporters du Paris Saint-Germain sont très remontés.

PSG : Kylian Mbappé sifflé pour son retour au Parc des Princes

➡️ https://t.co/0l3G5mGR33 pic.twitter.com/dUaOSHdivj — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 14, 2021

Kylian Mbappé va se faire huer au Parc des Princes, le PSG a peur

Selon AS, du côté du Paris Saint-Germain, où l’on n’avait pas connaissance de ce double entretien de Kylian Mbappé accordé à L’Equipe et RMC, on est très mécontent de cette opération de l’attaquant tricolore. Car Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pensent que cela va remettre de l’huile sur le feu dans la relation entre les supporters du PSG et Kylian Mbappé, lequel avait réussi à faire cesser les sifflets à son encontre après un accueil polaire en début de saison au Parc des Princes. Pour les fans du Paris Saint-Germain, les déclarations de Mbappé sont une nouvelle déclaration de guerre, ou presque, et cela risque de tourner à la tempête au retour de la trêve internationale, même si sa maman a probablement tenu à faire baisser la température en affirmant que des négociations pour une prolongation avec le PSG était en course.