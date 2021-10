Kylian Mbappé, sa photo provoque des fantasmes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La communication de Kylian Mbappé a toujours été faite au millimètre. Et la photo diffusée par RMC pour illustrer l'interview de l'attaquant du PSG avec Jérome Rothen fait déjà le buzz. Pourquoi ? On vous l'explique.

C’est un gros scoop que Jérôme Rothen et RMC ont signé ce lundi en obtenant un entretien avec Kylian Mbappé, lequel ne s’était pas du tout exprimé depuis l’Euro 2021 et la triste élimination de l’équipe de France. Si l’attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain n’était pas totalement attendu sur ce sujet, nonobstant son penalty raté face aux Suisses, c’est surtout son possible transfert au Real Madrid lors du dernier mercato qui provoquait le plus de fantasme. Car même si du côté d’El Chringuito et autres émissions du genre on s’est énormément excité sur la possibilité de voir Mbappé filer du PSG pour rejoindre Karim Benzema dans le championnat d’Espagne sous le maillot de Madrid, le silence de l’ancien monégasque depuis des mois laissait la place à la totalité des rumeurs.

Nasser qui va acheter Haaland après avoir laissé Mbappé partir pour 0€ pic.twitter.com/Hz6ZqdqN8l — Mystic PSG ❤️💙 (@Salamandredu94) October 4, 2021

Kylian Mbappé a déjà préparé ses cartons pour quitter Paris ?

Kylian Mbappé a donc choisi de sortir du silence, en affirmant qu’il avait demandé dès le mois de juillet aux dirigeants du PSG de pouvoir partir. Une demande qui n’a pas été validée par le Qatar, Mbappé collant même un tacle à Leonardo en reprochant au directeur sportif brésilien d'avoir voulu lui faire porter le chapeau. Mais plus que les propos du Kid de Bondy, c’est la photo faite avec Jérôme Rothen qui a engendré des commentaires. Car en bon maître de la communication, Kylian Mbappé a probablement bien vu que derrière lui il y avait une pile de cartons et qui dit cartons…dit déménagement et donc possibilité que le joueur fasse ainsi passer un message au Paris Saint-Germain et aux supporters.

Carton déjà prêt a l envoi dans sa barraque a Madrid la xD

Benz a aidé à faire les cartons xD c est lui qui a écrit de façon élégante dessus pr que Mbappe galère a trop à retrouver quel affaire et dans quel carton pic.twitter.com/hzBu9ZfNM7 — Vince Khan (@masterslachi) October 4, 2021

Sans être adepte de la théorie du complot, Bruno Salomon, qui suit le Paris Saint-Germain pour le compte de France Bleu Paris, a lui aussi senti le message subliminal dans cette photo Mbappé-Rothen. « Je crois que les cartons sur la photo ... On est pas très loin du plus gros doigt d'honneur dans l'histoire du club, il manque plus que "Déménageurs Madrilènes" sur les cartons... », fait remarquer le journaliste avec malice. Une remarque qui a fait réagir Loïc Tanzi, journaliste de RMC, lequel a précisé que cette photo n’avait pas été faite au domicile de Kylian Mbappé, sans en dire plus.

Je crois que les cartons sur la photo ... On est pas très loin du plus gros doigt d'honneur dans l'histoire du club, il manque plus que "Déménageurs Madrilènes" sur les cartons... https://t.co/06YCDbJmPT — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) October 4, 2021

Certains petits malins ont tenté, en vain, d'agrandir la photo en question afin d'essayer de lire ce qui est marqué sur les étiquettes des fameux cartons, mais le mystère est entier concernant cela. En attendant, entre une interview sur son désir de quitter le PSG, lequel devrait être confirmé dans un entretien à paraître mardi dans le quotidien L'Equipe, et cette fameuse photo, Kylian Mbappé aura réussi à remettre un coup de pression concernant son avenir à Paris et surtout son désir de quitter la Ligue 1 et le club de la capitale. En tout cas, à Madrid, le message fait déjà la Une des médias sportifs, avant même que les cartons arrivent de France.