Kylian Mbappé, sa confidence à Benzema sur sa prolongation au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont expliqués sur la décision du joueur du PSG de continuer à Paris.

Arrivé en début de semaine à Clairefontaine, Karim Benzema a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers de l’équipe de France. Acclamé à table pour le féliciter de sa victoire en Ligue des Champions, KB9 sait qu’il a désormais sa place au chaud chez les Bleus. Mais son arrivée a surtout mis en ébullition la presse espagnole, persuadé que cela allait clasher entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Il faut dire que l’attaquant du Paris SG a surpris tout le monde au mois de mai en annonçant qu’il avait finalement décidé de rester en France, alors que tout le monde l’attendait au Real Madrid. Une décision qui avait visiblement été mal prise par l’ancien lyonnais, qui n’a pas hésité à faire quelques allusions douteuses sur les réseaux sociaux.

L'explication entre Benzema et Mbappé

La victoire en Ligue des Champions a certainement permis à Karim Benzema de relativiser toute cette attention médiatique autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Et dans le calme des Yvelines, les deux hommes se sont expliqués affirme le média madrilène Defensa Central. Et le média, connu pour être proche de Florentino Pérez, a donné les grandes lignes de cette conversation, avec notamment deux tendances très fortes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Tout d’abord, les deux joueurs ont discuté posément bien sûr, et Mbappé a expliqué qu’il avait envie de triompher avec le Paris SG. L’idée d’avoir un projet centré sur lui et de voir jusqu’où il pouvait le porter inspire au plus haut point le champion du monde 2018, qui a envie de remporter ce défi avec le club de sa ville natale. Karim Benzema a affirmé avoir compris les raisons de son choix, en lui souhaitant même bonne chance dans ce projet.

Mais la deuxième information de cette discussion, est que l’ancien monégasque a confié à KB9 qu’il avait toujours l’intention de rejoindre le Real Madrid dans quelques années, quand il jugerait avoir réellement fait le tour de la question au PSG. A ce moment-là, il y a de grandes chances que Benzema ne soit plus un joueur merengue, même si le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. Une confidence qui démontre que Mbappé ne veut pas froisser Florentino Pérez ou les supporters du Real Madrid. Pour le moment, la digestion est difficile en Espagne, mais le numéro 7 parisien est persuadé qu’il sera pardonné avec le temps.

Mbappé pense toujours au Real Madrid

La perspective de 2025 est donc dans toutes les têtes, ce qui pourrait assurer une arrivée de Mbappé au Real alors qu’il sera encore en pleine possession de ses moyens. Rien n’est donc écarté, même si les deux joueurs l’ont reconnu dans leur discussion. S’ils doivent jouer ensemble cette année, ce ne pourra être que sous le maillot de l’équipe de France. Le Real Madrid attendra.