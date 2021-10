Kylian Mbappé patron du PSG, oui mais non !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Kylian Mbappé joue encore le rôle de sauveur pour le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais pas question pour Marquinhos de le placer au-dessus des autres joueurs de l’effectif.

Que se serait-il passé si le PSG avait accepté l’offre du Real Madrid avoisinant les 200 ME pour Kylian Mbappé ? Beaucoup d’observateurs et de supporters parisiens se posent légitimement cette question, au vu du début de saison de l’attaquant français. Malgré une petite disette de plusieurs matchs en septembre, Kylian Mbappé a sauvé le PSG à de nombreuses reprises, par le but ou par la passe, notamment dans les gros matchs. Parfois, le danger ne semble pouvoir venir que de lui. Aux côtés de Lionel Messi et Neymar, le champion du monde 2018 s’affirme largement comme l’élément offensif numéro 1 du PSG depuis la naissance du trio cet été. Dans une interview accordée au Parisien, Marquinhos a reconnu l’importance de Kylian Mbappé sans toutefois le considérer comme « le boss » de l’équipe. Un statut qu’il refuse lui-même d’adopter.

« On est content de l’avoir avec nous mais dans cette équipe, personne n’est le boss »

« Il prouve sur le terrain. Pour moi, c’est la meilleure façon de montrer qu’on est un leader. Kylian, c’est un joueur de grands rendez-vous, il n’a pas peur, il a la personnalité et les qualités pour répondre présent quand on l’attend. On est content de l’avoir avec nous. Mais dans cette équipe, personne n’est le boss au sens où vous l’entendez ! On a des leaders, des joueurs importants, même ceux qui jouent moins sont essentiels à notre fonctionnement. Mais je n’aime pas dire que quelqu’un est LE boss. Ce n’est pas mon cas même si je suis capitaine, ni celui de Kylian, qui est un des grands joueurs de l’équipe, ni de Neymar ou de Messi. Nous sommes tous là pour l’équipe, pour nous mettre à son service », a assuré le capitaine du PSG. Les pendules sont remis à l’heure avant le Classique de ce dimanche soir, durant lequel Kylian Mbappé sera sans doute l’élément le plus surveillé par l'OM.