Kylian Mbappé, le Real prépare sa défaite face au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Même quand le mercato est terminé, le feuilleton Kylian Mbappé continue d’occuper les premières pages des médias autour du Real et du PSG.

Notamment en Espagne, où on ne sait plus quoi penser de la situation de l’attaquant du PSG. Il y a quelques jours, ses sorties médiatiques avant la Ligue des Nations laissaient clairement entendre qu’il avait le souhait de partir du Paris SG à la fin de la saison, pour rejoindre son seul et unique objectif en terme de poursuite de carrière : le Real Madrid. Mais dans la foulée, sa mère, qui gère sa carrière et notamment sa communication, a pris tout le monde à revers en annonçant qu’elle discutait de manière très positive avec le club francilien, et que les négociations avaient repris. Certainement une façon de calmer aussi les choses avec les supporters parisiens, mais à Madrid, cela fait forcément trembler.

Florentino Pérez a en effet précieusement conservé un petit pactole financier pour faire une offre que Kylian Mbappé ne pourra pas refuser, et lui donner directement le statut de galactique. Mais le patron de la Maison Blanche ne veut écarter aucune possibilité, et notamment celle de voir le PSG parvenir à inverser la tendance. C’est pourquoi le média madrilène Defensa Central annonce que le Real Madrid tient à maintenir le contact avec Harry Kane, qui serait le plan B si jamais la venue de Kylian Mbappé ne parvenait pas à se conclure. S’il ne faut pas oublier Erling Haaland, ce dernier semble toutefois se diriger vers la Premier League, où plusieurs clubs sont prêts à tout pour le faire venir. Et le Norvégien a aussi une préférence pour le championnat anglais. Résultat, Harry Kane, qui rêve d’un dernier défi loin de son club de toujours, pourrait être la star de secours. Néanmoins, le buteur des Three Lions fait moins rêver, surtout qu’il aura 29 ans l’été prochain.

Le PSG fait peur au Real Madrid

Pour le moment, l’idée est bien évidemment toujours de récupérer Kylian Mbappé, mais le pouvoir financier et le fait que le PSG ait six mois devant lui pour négocier au mieux avec l’attaquant français font clairement trembler le Real Madrid. Voilà aussi pourquoi Florentino Pérez a tenté sa chance dès cet été pour faire venir le champion du monde 2018. La crainte de voir Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG faire changer d’avis risque de torturer le géant madrilène pour encore quelques mois.