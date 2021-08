Kylian Mbappé, le Real Madrid écoeuré par le PSG !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Face aux difficultés causées par le Paris Saint-Germain dans les négociations pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid est sous le choc affirme les médias espagnols.

Depuis plusieurs heures, le dossier Mbappé semble au point mort entre Paris et Madrid. Même si le Real a augmenté son offre jeudi, en passant de 160 millions d’euros à 170 ME plus 10 ME de bonus, le transfert n’a pas pour autant été validé par les dirigeants du PSG. Pire encore, Leonardo a confirmé une certaine stagnation dans les discussions… « La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours. C'est la même situation », a lancé le directeur sportif du PSG vendredi en sortant du Camp des Loges.

Autant dire que ce transfert, qui semblait pourtant acquis jeudi soir, n’est plus aussi certain. Déjà parce que Madrid voudrait, à priori, camper sur ses positions en ne dépassant pas les 180 ME proposés, alors que le PSG réclame une troisième offre autour des 200 ME, selon Le Parisien.

Mercato : pour Mbappé, un week-end décisif sur fond de poker menteur

Mercato : pour Mbappé, un week-end décisif sur fond de poker menteur

Un pré-contrat entre Mbappé et le Real Madrid ?

Cette fin des négociations est en tout cas clairement évoqué par Sky Sports : « Le Real Madrid commence à avoir le sentiment qu'il vaudrait peut-être mieux attendre janvier pour faire venir Mbappé, car le PSG n'est pas facile à manœuvrer dans les négociations. Le Real Madrid pourrait signer un accord de pré-contrat avec Mbappé dès le 1er janvier 2022, histoire qu’il arrive dans un transfert gratuit l'été prochain ». Un dénouement qui pourrait avoir du sens, du moins si Florentino Perez est certain que Kylian Mbappé ne changera pas d'avis d'ici l'an prochain, l'hypothèse d'une prolongation de l'attaquant français au Paris Saint-Germain ou d'une signature pour un autre club ne pouvant être repoussée.

Real Madrid may wait until the January transfer window to make another approach for Kylian Mbappe, despite positive talks with Paris Saint-Germain over a move for the forward.

En attendant, du côté du Real Madrid, on vit comme un véritable traumatisme, et une vexation, le fait que le Paris Saint-Germain ne réponde pas à sa dernière proposition. Dans son émission El Chringuito, Josep Pedrerol, qui est la courroie de transmission de Florentino Perez, a crié au scandale dans la nuit de vendredi à samedi. Le journaliste, dans une annonce spectaculaire, a expliqué que les dirigeants madrilènes étaient outrés de voir que Nasser Al-Khelaifi et le PSG n'aient pas fait savoir ce qu'ils pensaient des 180 millions proposés pour Kylian Mbappé. Un silence radio qui est insupportable pour le Real Madrid, où on pense que le club de Ligue 1 lui manque de respect.

👀 "Creo que MAÑANA el PSG RESPONDERÁ a la OFERTA del Real MADRID. Debe hacerlo"



"Creo que MAÑANA el PSG RESPONDERÁ a la OFERTA del Real MADRID. Debe hacerlo"

Bien évidemment, Josep Pedrerol espère toujours que le Paris Saint-Germain répondra ce samedi au Real Madrid, mais le journaliste avoue que si aucun accord n'est trouvé d'ici dimanche soir, il deviendra alors difficile de finaliser ce transfert d'ici mardi minuit, sachant en plus que Kylian Mbappé doit rejoindre l'équipe de France. La partie de poker menteur n'est pas terminée entre le PSG et le Real Madrid, même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont pour l'instant inflexibles et refusent d'envisager un départ de Mbappé pour moins de 200 millions d'euros.