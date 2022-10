Kylian Mbappé : le PSG lui donne un rendez-vous

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'attitude et le petit tacle sur les réseaux sociaux laissent à penser que Kylian Mbappé n'est pas satisfait de son positionnement actuel. Le PSG n'en a cure, et compte bien se servir de son agacement.

Leader de Ligue 1 et de sa poule de Ligue des Champions, le Paris SG n’a pas besoin de rencontrer la défaite pour connaitre des remous. Ce samedi à Reims, Christophe Galtier avait choisi de mettre Lionel Messi et Neymar au repos pour ce match coincé entre deux rencontres importantes de Ligue des Champions. La saison dernière, Kylian Mbappé en aurait probablement profité pour se mettre en avant et expliquer qu’il n’avait besoin de personne pour faire grimper son impressionnant total de buts. Mais à Auguste-Delaune, l’attaquant parisien n’a pas été trouvé et n’a pas su faire la différence quand il en a eu l’occasion. Avec seulement une grosse trentaine de ballons joués, le champion du monde n’a pas réussi à peser sur le match, et cela fait plusieurs rencontres de suite où Mbappé a du mal à cacher son spleen. Ce qui a le don d'agacer tout le monde, et notamment les supporters du PSG. Mais du côté du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont sereins.

Mbappé orphelin d'un 9 au PSG

Sa prise de parole bien visible sur les réseaux sociaux sur son rôle de pivot n’est pas passée inaperçue non plus. Luis Campos, en qui il avait une confiance aveugle, ne lui a pas offert cet attaquant de pointe qui était censé le laisser libre devant, comme il l’aime. Au lieu de cela, Mbappé se frotte à un Messi de retour à un très haut niveau, et un Neymar intenable et revanchard. La grimace est visible et Christophe Galtier ne peut pas l’ignorer, alors qu’il a discuté avec Mbappé ce dimanche lors du décrassage au Camp des Loges, alors que le joueur avait affiché un hashtag #Pivotgang sur Instagram avant de l'effacer. Le PSG n’ayant pas prévu de faire signer un « 9 » prochainement, et Campos ayant échoué à faire venir Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca, l’ancien monégasque va devoir accepter la situation actuelle.

En tout cas, Le Parisien l’affirme, son mécontentement ne fait pas bouger une oreille au sein du PSG où on a pris ce hashtag pour ce qu'il était, à savoir une prise de position du joueur mais pas du tout comme une remise en cause de Christophe Galtier. En interne, on comprend l’agacement de Mbappé sans que cela ne change quelque chose sur le plan de l’organisation à venir. Il n’y aura pas de révolution, et au contraire, l’organigramme parisien préfère voir un Mbappé remonté et mécontent, estimant qu’il utiliserait cette énergie pour faire mal au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Un jeu à double tranchant, tant le risque est aussi de voir Kylian Mbappé se lasser d’occuper les matchs en pointe, un poste qu’il n’aime pas réellement.

Mbappé motivé par la polémique

Et si besoin, malgré son importance capitale dans le projet, le Paris SG est prêt à rappeler qu’évoluer en pointe pour permettre à Lionel Messi et Neymar d’être dans la meilleure position possible n’est pas un sacrifice, mais bien un effort d’adaptation à faire pour rendre le PSG encore meilleur. Il reste à savoir si Kylian Mbappé est prêt à comprendre le message, surtout qu’il ne semble pas vraiment avoir le choix. Car d'ores et déjà, les rumeurs reviennent sur un possible départ du numéro 7 parisien dès le mercato estival 2023, sa fameuse prolongation jusqu'en 2025 ayant été raccourcie d'un an en raison d'une clause dont Nasser Al-Khelaifi n'avait pas parlée.

Sur les réseaux sociaux, cela se déchaîne entre supporters de Kylian Mbappé, qui s'offusquent que certains puissent espérer un départ de celui qui a porté le Paris Saint-Germain toute la saison passée, et ceux qui voient dans le champion du monde le symbole du joueurisme, à savoir le fait que l'on mette en avant les performances d'un joueur avant celles d'une équipe et donc d'un club. Une position défendue par Nicolas Puiravau, de Paris United, sur les réseaux sociaux : « Moi je m'en fous qu'il soit dans une mauvaise passe. Ça arrive et on ne va pas le défoncer pour ça. Par contre, faire la gueule, avoir des exigences, ne penser qu'à ses stats et pourrir les autres, oui c'est un souci ! »

Le PSG compte sur un Mbappé au top contre Benfica et l'OM

Mardi soir, le PSG affrontera Benfica au Parc des Princes avec un seul objectif, gagner pour prendre la tête du groupe de Ligue des champions. Pour cela, le club de la capitale a besoin d'un Kylian Mbappé en forme et à un niveau autrement supérieur à celui vu mercredi dernier au Portugal. Si c'est le cas, alors nul doute que l'on aura oublié toutes ces polémiques qui entourent l'attaquant parisien. Sinon, on risque bien de vivre quelques jours très chauds du côté de la capitale en attendant la réception de l'Olympique de Marseille le week-end prochain.