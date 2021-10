Kylian Mbappé incohérent, il accuse sa mère !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Fayza Lamari a communiqué sur l’avenir de son fils, dans la foulée des révélations de Kylian Mbappé. Luis Fernandez n’a pas vraiment compris la sortie médiatique de la mère de l’attaquant du PSG.

Partira, partira pas ? Kylian Mbappé et sa mère ont relancé le suspense cette semaine. Le numéro 10 de l’équipe de France a assumé qu’il avait voulu quitter le PSG l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid. Il a ensuite assuré à Jérôme Rothen que tout était possible dans le football. En somme, il assure ses arrières en n’écartant pas définitivement une prolongation au PSG. Sa mère, Fayza Lamari, est ensuite allée beaucoup plus loin dans ses propos. Elle a assuré que les négociations se passaient bien avec le club de la capitale. Elle a même parlé d’une discussion très positive avec Leonardo lundi dernier. Des déclarations qui ont mis le feu en Espagne, où Kylian Mbappé est attendu libre à l’été 2022. Luis Fernandez a été invité à donner son avis sur la situation pour El Larguero.

« Je ne me souviens pas la mère de Platini ait dû parler à la presse »

« Nous devons attendre un peu parce que beaucoup de déclarations du joueur et de la mère vont chacune de leur côté. Je suis un peu surpris que la mère sorte dans les médias. Je ne me souviens pas que la mère de Platini ou celles des grands joueurs aient dû parler à la presse lorsqu'ils ont dû prendre des décisions. L'enfant a tout. Il fait tout bien. Il a cette mentalité au PSG et il a eu le désir de partir, de s'en aller. Le PSG a la possibilité de le garder, d'attendre un an avec lui, avec Messi et Neymar. Ils vont essayer d’aller chercher un titre comme la Ligue des champions et puis dans six mois les choses vont changer et peut-être que Mbappé dira qu'il est heureux au PSG. L'autre jour avec la France, il était le meilleur. En première mi-temps, il était impatient de marquer. Nous devons attendre six mois pour une nouvelle communication et pour qu'il dise : Je pars ou je reste », a estimé l’ancien entraîneur du PSG. Pour lui, la décision finale du clan Mbappé devrait donc tomber début 2022.